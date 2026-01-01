Оповещения от Киноафиши
Twenty One Pilots в исполнении оркестра

12+
Возраст 12+

О концерте

Хиты Twenty One Pilots в исполнении Hard Rock Orchestra

Знаменитый струнный оркестр Hard Rock Orchestra представит уникальную программу, включающую хиты группы Twenty One Pilots. Время от времени на их концертах оживают андеграундные работы с дебютного альбома, а также свежие хиты, которые обрели популярность у широкой публики.

Может ли современная музыка звучать как классика? Hard Rock Orchestra с уверенностью отвечает на этот вопрос. Коллектив искусно совмещает несовместимое, создавая атмосферу эстетического удовольствия на каждом своем выступлении. Концерты оркестра собирают целые семьи, а восторженные отзывы зрителей служат лучшим подтверждением их мастерства.

Hard Rock Orchestra стремится возродить традицию посещения оркестровых концертов, привнося в программу знакомые популярные мелодии и образы. Звуки обволакивающего бархата альтов, пронзительные соло скрипок и дерзкий напор виолончелей перевернут ваши представления о звучании классических инструментов.

Купить билет на концерт Twenty One Pilots в исполнении оркестра

Март
1 марта воскресенье
19:00
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
от 1600 ₽

