Спектакль «Твоя очередь» в рамках программы «Новые имена. Лето»

Городской театр с радостью представляет программу «Новые имена. Лето». Это резиденция, в рамках которой молодые профессиональные команды имеют возможность показать свои спектакли на нашей сцене. Одним из ярких событий станет спектакль «Твоя очередь», созданный по рассказу Эвана Хантера.

О спектакле

Режиссёр Екатерина Карастан и выпускники СПбГИК воплотили на сцене драматическую историю, действие которой разворачивается в сыром подвале с тусклым светом и железной дверью, плотно захлопнутой снаружи. В этом замкнутом пространстве две враждующие группы сталкиваются в опасной игре, где мир можно восстановить лишь ценой человеческой жизни.

Сюжетные интриги

Два главных героя решают уладить свои разногласия «по чести, по справедливости, без полиции». Однако, по словам ребят, покинуть подвал живым сможет только один из них. Это ставит перед ними сложный выбор: кто является настоящими врагами, и почему мы не всегда можем выбирать своих друзей?

Интересные факты

Спектакль «Твоя очередь» задает важные вопросы о морали и человеческих отношениях в условиях конфликта. Это не только увлекательная история, но и глубокая философская размышление о ценности жизни и дружбы. Не упустите шанс увидеть это произведение на нашей сцене!

Ждем вас на спектакле «Твоя очередь» в рамках программы «Новые имена. Лето»! Откройте для себя новый взгляд на классические темы дружбы и вражды.