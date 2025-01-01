Меню
12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальный фестиваль «Твоя Группа в центре» возвращается!

30–31 августа в концерт-холле «Свобода» пройдет масштабное музыкальное событие — фестиваль «Твоя Группа в центре», аналогов которому нет в России. Эта уникальная инициатива соберёт на одной сцене 30 любительских рок-групп из разных уголков страны, от Москвы до Омска.

Что вас ждёт на фестивале?

Фестиваль — это не просто концерт. Это двухдневное музыкальное событие, которое обещает запоминающуюся атмосферу жизнерадостности и единения через музыку. Гостей ожидает:

  • Живая музыка и исполнения любимых песен в оригинальных каверах;
  • Интерактивные активности для зрителей;
  • Насыщенная культурная программа;
  • Фуд-корт с разнообразием блюд.

О проекте «Твоя Группа»

Проект уже создал более 476 музыкальных групп по всей России и представлен в шести городах, включая Пермь и Москву. «Твоя Группа» — это не просто музыка, а целое движение, которое соединяет людей, создавая атмосферу настоящего музыкального праздника.

Не пропустите!

Приходите и наслаждайтесь живым звуком, драйвом и общением с единомышленниками на фестивале «Твоя Группа в центре». Это событие станет настоящим подарком для всех любителей музыки!

Организаторы фестиваля: музыкальный проект «Твоя Группа» совместно с партнёром VCENTRE IT.

Расписание

Пермь, 30 августа
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
17:00 от 300 ₽

