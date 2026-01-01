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Твой путь героя
Киноафиша Твой путь героя

Спектакль Твой путь героя

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

«Твой путь героя» — первый иммерсивный метафорический моноспектакль

В Национальном молодежном театре республики Башкортостан имени Мустая Карима пройдет особое событие — 40-летие автора и исполнителя спектаклей «Твой путь героя» и «Твой путь любви» Лионеля Урманцева. Это мероприятие станет значимой вехой в театральной жизни и привлечет внимание зрителей.

О спектакле

Legendary иммерсивный шоу-спектакль «Твой путь героя» — это невероятное сочетание тренинга, спектакля и перформанса. В его основе лежит уникальный опыт, объединяющий передовые знания психологии из Гарварда и традиции сибирских шаманов, а также старцев с предгорий Тянь-Шаня.

Это будут два неповторимых часа, в которые вы сможете по-новому проанализировать стратегию своего развития и составить план для важных изменений в жизни. Спектакль призван помочь зрителям взглянуть на свои цели, поступки и выбор с другой стороны.

Для кого этот спектакль?

«Твой путь героя» — это глубокая постановка для размышляющих, ищущих и не боящихся задавать вопросы. Каждый зритель получит возможность создать пошаговый план для изменений, которые могут привести к успеху и достижению личных целей.

Это спектакль, который стоит увидеть. Готовы ли вы найти свои ответы? Встретимся на любимой сцене Молодёжного театра!

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В других городах
Сентябрь
14 сентября понедельник
19:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 1000 ₽

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