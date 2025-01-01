Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Твой первый стендап
Киноафиша Твой первый стендап

Твой первый стендап

18+
Возраст 18+

О концерте

Яркое шоу в стендап-клубе «StandUp Spot»

В Екатеринбурге состоится удивительное шоу, организованное только для истинных ценителей стендапа. Стендап-клуб «StandUp Spot» вновь открывает свои двери, чтобы подарить зрителям возможность насладиться выступлениями опытных комиков, которые представят только самые проверенные номера.

Что ждать от шоу?

На сцене выступят комики, чьи шутки прошли испытание множеством открытых микрофонов. Это гарантирует, что каждое выступление станет для вас настоящим комедийным событием.

Не упустите возможность!

Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять самые удобные места и сделать заказ в баре. Обратите внимание, что после начала шоу работа бара прекращается, а рассадка осуществляется строго по схеме.

Это событие станет отличным выбором для всех, кто хочет познакомиться с качественным стендапом и получить заряд позитивных эмоций на вечер!

Купить билет на концерт Твой первый стендап

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
13 декабря суббота
18:00
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
от 700 ₽
19 декабря пятница
19:00
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
от 700 ₽

В ближайшие дни

Классика рока
0+
Рок
Классика рока
16 мая в 18:00 Свердловская филармония
от 1300 ₽
Stand Up на опыте
18+
Юмор
Stand Up на опыте
25 января в 18:00 Pravda Bar
от 1000 ₽
Волшебный свет Рождества. Lumisfera
6+
Живая музыка
Волшебный свет Рождества. Lumisfera
16 декабря в 18:00 Teatro Veneziano
от 3800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше