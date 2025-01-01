Твой первый стендап

Приглашаем вас на незабываемый стендап-вечер в первом стендап-клубе Екатеринбурга! Это шоу станет отличной возможностью для тех, кто еще не знаком с атмосферой живого комедийного выступления. На сцене выступят только опытные комики, которые представят свой лучший материал, проверенный на множестве открытых микрофонов.
Двери клуба открываются за полчаса до начала шоу. Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы спокойно занять свои места и успеть сделать заказ в баре. Обратите внимание, что после начала шоу работа бара прекращается.
Рассадка производится строго в соответствии с выбранными на схеме местами. Это позволяет обеспечить максимальный комфорт и видимость для всех зрителей.
Не упустите шанс стать частью этого веселого события и погрузиться в мир комедии! Ждем вас в стендап-клубе Екатеринбурга!