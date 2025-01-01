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Твой первый стендап

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О концерте/спектакле

Стендап в Екатеринбурге: Идеальное шоу для новичков

Приглашаем вас на незабываемый стендап-вечер в первом стендап-клубе Екатеринбурга! Это шоу станет отличной возможностью для тех, кто еще не знаком с атмосферой живого комедийного выступления. На сцене выступят только опытные комики, которые представят свой лучший материал, проверенный на множестве открытых микрофонов.

Когда и где?

Двери клуба открываются за полчаса до начала шоу. Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы спокойно занять свои места и успеть сделать заказ в баре. Обратите внимание, что после начала шоу работа бара прекращается.

Как проходит рассадка?

Рассадка производится строго в соответствии с выбранными на схеме местами. Это позволяет обеспечить максимальный комфорт и видимость для всех зрителей.

Почему стоит посетить?

  • Уникальная атмосфера стендап-клуба.
  • Лучшие комики города.
  • Возможность насладиться вечерним отдыхом с друзьями.

Не упустите шанс стать частью этого веселого события и погрузиться в мир комедии! Ждем вас в стендап-клубе Екатеринбурга!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 2 августа
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
18:00 от 700 ₽

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