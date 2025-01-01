Меню
Творческое занятие «Сны абстракциониста»
Киноафиша Творческое занятие «Сны абстракциониста»

Творческое занятие «Сны абстракциониста»

О концерте/спектакле

Мастер-класс в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков

Приглашаем вас на увлекательное творческое занятие «Сны абстракциониста», проходящее в рамках серии «Арт-практика». Это занятие подойдет всем, кто хочет погрузиться в мир абстрактного искусства и развить свои творческие способности, даже если вы никогда не держали кисть в руках.

Что вас ждет?

На занятии вы попробуете технику работы с водяными красками — акватипию. Эта методика позволяет создавать уникальные отпечатки в виде размытого рисунка на бумаге. Используя стекло и пластик, вы создадите абстрактные композиции, которые сможете доработать с помощью своей фантазии и различных художественных материалов.

Для кого это занятие?

Серия творческих занятий предназначена для людей от 14 лет, заинтересованных в изучении новых техник и подходов в искусстве. Каждое занятие — это не только возможность познакомиться с новым способом самовыражения, но и открытая площадка для художественных экспериментов. Здесь главное — процесс, а не результат.

Что включено в стоимость?

В стоимость занятия входят все необходимые художественные материалы, а также возможность посещения текущих выставок, что станет дополнительным источником вдохновения для вашего творчества.

Не упустите возможность раскрыть свой творческий потенциал и узнать больше об абстрактном искусстве в дружелюбной и поддерживающей атмосфере!

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
В других городах

Санкт-Петербург, 31 августа
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
13:00 от 400 ₽

