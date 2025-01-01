Творческое объединение mader nort

Приглашаем вас на уникальный концерт, где в исполнении дуэта талантливых пианистов Ярослава Коваленко и Владислава Фёдорова, основателей петербургского творческого объединения mader nort, прозвучат выдающиеся произведения XX века.
На данном концерте вы сможете насладиться сочинениями знаменитых композиторов: Игоря Стравинского, Филипа Гласса и Александра Рабиновича-Бараковского. Эти произведения представляют собой музыкальные противоположности на звуковом ландшафте века, но их объединяет стихия ритмических структур и элементами репетитивности. Каждый слушатель погрузится в мир безусловной звуковой красоты.
В программе возможны изменения:
Не упустите возможность насладиться мастерством пианистов и открывать новые грани звучания известной музыки!