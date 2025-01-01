Меню
Творческое объединение mader nort
Билеты от 500₽
Киноафиша Творческое объединение mader nort

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

Творческое объединение mader nort в концертном зале «Зарядье»

Приглашаем вас на уникальный концерт, где в исполнении дуэта талантливых пианистов Ярослава Коваленко и Владислава Фёдорова, основателей петербургского творческого объединения mader nort, прозвучат выдающиеся произведения XX века.

Музыка и атмосфера

На данном концерте вы сможете насладиться сочинениями знаменитых композиторов: Игоря Стравинского, Филипа Гласса и Александра Рабиновича-Бараковского. Эти произведения представляют собой музыкальные противоположности на звуковом ландшафте века, но их объединяет стихия ритмических структур и элементами репетитивности. Каждый слушатель погрузится в мир безусловной звуковой красоты.

Программа концерта

В программе возможны изменения:

  • Рабинович-Бараковский - Musique Populaire
  • Стравинский - Весна священная (авторское переложение для двух фортепиано)
  • Гласс - Four Movements

Не упустите возможность насладиться мастерством пианистов и открывать новые грани звучания известной музыки!

Купить билет на концерт Творческое объединение mader nort

Декабрь
12 декабря пятница
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

