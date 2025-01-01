Творческое объединение mader nort в концертном зале «Зарядье»

Приглашаем вас на уникальный концерт, где в исполнении дуэта талантливых пианистов Ярослава Коваленко и Владислава Фёдорова, основателей петербургского творческого объединения mader nort, прозвучат выдающиеся произведения XX века.

Музыка и атмосфера

На данном концерте вы сможете насладиться сочинениями знаменитых композиторов: Игоря Стравинского, Филипа Гласса и Александра Рабиновича-Бараковского. Эти произведения представляют собой музыкальные противоположности на звуковом ландшафте века, но их объединяет стихия ритмических структур и элементами репетитивности. Каждый слушатель погрузится в мир безусловной звуковой красоты.

Программа концерта

В программе возможны изменения:

Рабинович-Бараковский - Musique Populaire

Стравинский - Весна священная (авторское переложение для двух фортепиано)

Гласс - Four Movements

Не упустите возможность насладиться мастерством пианистов и открывать новые грани звучания известной музыки!