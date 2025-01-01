Спектакль Творческий вечер В. Соловьева-Седого (младшего)

Творческий вечер В. Соловьева-Седого (младшего) в Доме Кочневой

Приглашаем вас на уникальный творческий вечер В. Соловьева-Седого (младшего), который состоится в уютном Доме Кочневой. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей театра и музыки.

О программе вечера

В программе вечера вы услышите не только известные произведения композитора, но и эксклюзивные номера, которые будут исполнены вживую. Это шанс увидеть и услышать, как музыка соединяется с театральным искусством.

Интересные факты

В. Соловьев-Седой (младший) — выдающийся композитор, чьи работы стали основой для множества театральных постановок.

Дом Кочневой, где пройдет вечер, является одним из самых живописных театральных пространств города.

Соловьев-Седой — автор множества хитов, известных не только в России, но и за ее пределами.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассе. Не забудьте забронировать места заранее, так как количество мест ограничено!

Мы ждем вас на встрече с музыкой и искусством, которые подарят незабываемые эмоции и впечатления!