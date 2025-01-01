Спектакль Творческий вечер В. Соловьева-Седого (младшего)

Приглашаем вас на уникальный творческий вечер В. Соловьева-Седого (младшего), который состоится в уютном Доме Кочневой. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей театра и музыки.
В программе вечера вы услышите не только известные произведения композитора, но и эксклюзивные номера, которые будут исполнены вживую. Это шанс увидеть и услышать, как музыка соединяется с театральным искусством.
Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассе. Не забудьте забронировать места заранее, так как количество мест ограничено!
Мы ждем вас на встрече с музыкой и искусством, которые подарят незабываемые эмоции и впечатления!