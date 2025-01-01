Добро пожаловать на вечер радости и свободного самовыражения в кругу единомышленников! Этот уникальный вечер предлагает вам возможность проявить себя в любой творческой форме, без стеснения и без необходимости быть «профессионалом».
На мероприятии вы сможете:
Важный момент: никаких профессиональных навыков не требуется! Просто выходите и делитесь тем, что идёт изнутри.
Если вам не хочется выходить на сцену, не беда! Вы можете просто прийти в качестве зрителя и насладиться живыми выступлениями других участников. Это отличная возможность открыть для себя новые таланты и воодушевиться!
Каждому гостю будет вручена памятная статуэтка на память и для красоты.
Ведущая вечера: Таня Мартц
Место проведения: особняк Milutin Palace
Дата: 28 августа
Сбор гостей: с 19:00 до 19:30
Начало программы: 19:30
Завершение: 22:00
Не упустите возможность стать частью творческого вечера, который вдохновит вас на новые свершения!