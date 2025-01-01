Творческий вечер «Творим и сияем» в особняке

Добро пожаловать на вечер радости и свободного самовыражения в кругу единомышленников! Этот уникальный вечер предлагает вам возможность проявить себя в любой творческой форме, без стеснения и без необходимости быть «профессионалом».

Что вас ждет

На мероприятии вы сможете:

Спеть свою или любимую песню

Прочитать стихи (свои или чьи-то)

Станцевать — как подготовленный номер, так и импровизацию

Устроить стендап

Сыграть на музыкальном инструменте

Сделать перформанс

И всё, что отзывается вам!

Важный момент: никаких профессиональных навыков не требуется! Просто выходите и делитесь тем, что идёт изнутри.

Если не хотите выступать

Если вам не хочется выходить на сцену, не беда! Вы можете просто прийти в качестве зрителя и насладиться живыми выступлениями других участников. Это отличная возможность открыть для себя новые таланты и воодушевиться!

Подарки для гостей

Каждому гостю будет вручена памятная статуэтка на память и для красоты.

Детали мероприятия

Ведущая вечера: Таня Мартц

Место проведения: особняк Milutin Palace

Дата: 28 августа

Сбор гостей: с 19:00 до 19:30

Начало программы: 19:30

Завершение: 22:00

Не упустите возможность стать частью творческого вечера, который вдохновит вас на новые свершения!