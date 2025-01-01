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Творческий вечер Татьяны Веденеевой
Билеты от 2500₽
Киноафиша Творческий вечер Татьяны Веденеевой

Спектакль Творческий вечер Татьяны Веденеевой

Постановка
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе 16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Татьяна Веденеева: творческий вечер в Театре Вахтангова

Татьяна Веденеева — одна из самых ярких и любимых актрис советского и российского театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации, она завоевала сердца зрителей благодаря своим запоминающимся ролям и харизме.

Звезда экранов

Веденеева прославилась благодаря роли очаровательной Эллы Делей, племянницы донны Розы, в фильме «Здравствуйте, я ваша тётя!» (1975) под руководством режиссёра Виктора Титова. Этот фильм стал настоящей классикой, и именно с этой роли актриса обрела всесоюзную известность.

Любимая телеведущая

Целые поколения детей с нетерпением ждали программ «В гостях у сказки» и «Будильник», где Татьяна была одним из ключевых ведущих. Её теплый и добрый подход к детям сделал её настоящей иконой для маленьких зрителей.

Фея для всей страны

Особой любовью зрителей пользовалась её роль главной феи в программе «Спокойной ночи, малыши…». Этот образ стал символом для многих, и Веденеева завоевала всенародное обожание, став неотъемлемой частью детства миллионов.

Не пропустите возможность увидеть Татьяну Веденеву на сцене! Она продолжает радовать зрителей своим талантом и неповторимым обаянием.

В ролях
Татьяна Веденеева
Татьяна Веденеева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 2500 ₽

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