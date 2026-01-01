Приглашаем вас на уникальный вечер, который проведёт руководитель Лаборатории современного театра Степан Николишин. В программе вечера – чтение литературных произведений различных авторов, что позволит вам погрузиться в мир поэзии и прозы.
Степан Николишин – известный театральный деятель, который не только ставит спектакли, но и активно занимается литературной деятельностью. Его глубокое понимание текста и умение передать эмоции делают каждое чтение незабываемым.
В программе вечера будут представлены произведения как классиков, так и современных авторов. Это отличная возможность не только насладиться чтением, но и пообщаться с другими театральными любителями.
Не пропустите это событие! Вечер обещает быть интересным и насыщенным, а также подарит вам новые впечатления.