Вечер литературных произведений с руководителем Лаборатории современного театра

Приглашаем вас на уникальный вечер, который проведёт руководитель Лаборатории современного театра Степан Николишин. В программе вечера – чтение литературных произведений различных авторов, что позволит вам погрузиться в мир поэзии и прозы.

О Степане Николишине

Степан Николишин – известный театральный деятель, который не только ставит спектакли, но и активно занимается литературной деятельностью. Его глубокое понимание текста и умение передать эмоции делают каждое чтение незабываемым.

Что вас ждёт на вечере?

В программе вечера будут представлены произведения как классиков, так и современных авторов. Это отличная возможность не только насладиться чтением, но и пообщаться с другими театральными любителями.

Зачем стоит прийти?

Уникальная возможность услышать произведения в живом исполнении.

Шанс задать вопросы и пообщаться с руководителем Лаборатории.

Вдохновение для дальнейших театральных открытий.

Не пропустите это событие! Вечер обещает быть интересным и насыщенным, а также подарит вам новые впечатления.