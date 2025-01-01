Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Творческий вечер С.Крючкова
Киноафиша Творческий вечер С.Крючкова

Спектакль Творческий вечер С.Крючкова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Творческий вечер Светланы Крючковой в Большом зале Петербургской филармонии

Изменения в мероприятии: концерт перенесён с 04 октября 2025 года. Билеты действительны.

В этом году народная артистка РСФСР Светлана Крючкова отметила свой юбилей. В связи с этой датой в Большом зале филармонии пройдет музыкально-поэтический вечер «Неугасимое созвездье…». Вечер рассчитан на зрителей старше 6 лет.

Литературное вдохновение

Идея объединить в одной программе лирику таких великих поэтов, как Анна Ахматова, Марина Цветаева, Осип Мандельштам, Борис Пастернак и Мария Петровых, была вдохновлена строкой из стихотворения последней, ставшей названием вечера. Эта поэтесса была недооценена при жизни: её тексты издавались лишь единожды, малым тиражом, но её талант был высоко оценен современниками. Например, Осип Мандельштам посвятил ей стихотворение, что подчеркивает её важное место в литературе.

Не упустите возможность

Не упустите возможность посетить этот уникальный вечер, наполненный историей и поэзией. Это шанс не только насладиться музыкой и словом, но и глубже понять творчество великих мастеров литературы.

В ролях
Светлана Крючкова
Светлана Крючкова

Купить билет на спектакль Творческий вечер С.Крючкова

Помощь с билетами
В других городах
Январь
31 января суббота
20:00
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
от 700 ₽

В ближайшие дни

Серебряное копытце
0+
Детский Кукольный
Серебряное копытце
18 октября в 17:00 Karlsson Haus
от 1500 ₽
Квест «Магия вне Хогвартса»
6+
Иммерсивный
Квест «Магия вне Хогвартса»
15 ноября в 15:10 «Взаперти» на Казанской
от 6700 ₽
Квест «Иллюзия обмана»
6+
Иммерсивный
Квест «Иллюзия обмана»
22 октября в 16:05 «Взаперти» в Соляном
от 5600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше