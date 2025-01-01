Спектакль Творческий вечер С.Крючкова

Творческий вечер Светланы Крючковой в Большом зале Петербургской филармонии

Изменения в мероприятии: концерт перенесён с 04 октября 2025 года. Билеты действительны.

В этом году народная артистка РСФСР Светлана Крючкова отметила свой юбилей. В связи с этой датой в Большом зале филармонии пройдет музыкально-поэтический вечер «Неугасимое созвездье…». Вечер рассчитан на зрителей старше 6 лет.

Литературное вдохновение

Идея объединить в одной программе лирику таких великих поэтов, как Анна Ахматова, Марина Цветаева, Осип Мандельштам, Борис Пастернак и Мария Петровых, была вдохновлена строкой из стихотворения последней, ставшей названием вечера. Эта поэтесса была недооценена при жизни: её тексты издавались лишь единожды, малым тиражом, но её талант был высоко оценен современниками. Например, Осип Мандельштам посвятил ей стихотворение, что подчеркивает её важное место в литературе.

