Творческий вечер с группой Lead Horizon
Творческий вечер с группой Lead Horizon

Возраст 16+

Закрытый творческий вечер группы Lead Horizon

Группа Lead Horizon приглашает на уникальный творческий вечер в новосибирском рок-клубе «Уzдечка». Это событие обещает стать настоящим праздником музыки и общения, выходящим за рамки привычного концерта.

Формат и атмосфера

Вечер пройдет в формате «квартирника на максималках», где гости смогут пообщаться с музыкантами и насладиться атмосферой уюта и близости. В рамках программы состоится премьера демо с нового альбома группы, а также представление эксклюзивной сувенирной продукции.

Концертный блок

Вниманию зрителей будет представлен мощный концертный блок из хитов коллектива, который не оставит равнодушными даже самых искушенных слушателей. Финалом вечера станет специальное выступление диск-жокея Sexuality с его дебютным альбомом.

Ограниченное количество мест

Обратите внимание, что в продаже всего 100 мест, поэтому не упустите шанс стать частью семьи Lead Horizon и насладиться исключительной атмосферой этого события!

23 мая суббота
Уздечка Новосибирск, Крылова, 26, ТЦ «Москва»
от 2500 ₽

