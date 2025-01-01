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Творческий вечер Ольги Волковой
Билеты от 2000₽
Киноафиша Творческий вечер Ольги Волковой

Спектакль Творческий вечер Ольги Волковой

Постановка
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе 12+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Творческий вечер Ольги Волковой в Арт-кафе Театра Вахтангова

Ольга Волкова – народная артистка России, известная своими яркими ролями в театре и кино, приглашает вас на свой уникальный творческий вечер. Эта блистательная комедийная актриса, обладающая талантом запоминающихся эпизодов, успевает не только сниматься в кино и играть на театральной сцене, но и писать книги, а также сочинять сценарии.

Погружение в мир актрисы

На вечере Ольга Волкова откроет двери своей творческой мастерской. Она расскажет о процессе создания легендарных образов, которые полюбились зрителям. Актриса делится своими наблюдениями, собранными на протяжении жизни: от манер речи до смешных слов и выражений, которые она запоминает, взаимодействуя с разными людьми.

Душевный разговор и подарки

Творческий вечер обещает быть наполненным душевным разговором и хорошим юмором. Это идеальная возможность провести время в компании талантливой актрисы, узнать о ее жизни и работе, а также насладиться атмосферой театрального искусства. Самые внимательные зрители получат подарки от Ольги Волковой в финале вечера!

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события. Ожидаем вас на встрече с Ольгой Волковой!

В ролях
Ольга Волкова
Ольга Волкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 2000 ₽

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