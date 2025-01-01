Меню
Творческий вечер Милы Комраковой
Киноафиша Творческий вечер Милы Комраковой

Спектакль Творческий вечер Милы Комраковой

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Творческий вечер Милы Комраковой в Доме кино

22 сентября мы приглашаем вас на уникальное событие — творческий вечер режиссёра и сценариста Милы Комраковой. Эта встреча станет настоящим праздником, где кино, танец и искусство сольются в одном пространстве.

Программа вечера

  • Премьера танцевального мистического триллера — короткометражного фильма «Психея»;
  • Показ лучших работ Милы Комраковой, отмеченных международными наградами;
  • Фотовыставка со съёмок фильма;
  • Личное представление режиссёра;
  • Живое общение с творческой группой;
  • Ответы на вопросы и вручение призов за лучшие из них.

Подробная программа

19:00 — Сбор гостей, музыка в фойе, фотовыставка (20 мольбертов с фото со съёмок «Психеи»), фотозона.

19:30 — Начало творческого вечера и показ отрывков фильмов: «На пределе чувств», «Стена», «Кошки. Зачем они нужны?»

Презентация нового фильма «Психея»: показ бэкстейджа, премьера фильма, обсуждение с творческой группой и зрителями, призы за лучшие вопросы.

О Милой Комраковой

Мила Комракова — российский режиссёр и сценарист, член Союза кинематографистов РФ, лауреат более 100 наград международных кинофестивалей, включая Global Short Film Awards Cannes. Ее работы — это уникальное сочетание танца, драмы и визуального искусства. Несмотря на отсутствие формального образования в кино, она признана профессионалами за свой талант и умение вдохновлять команду.

Купить билет на спектакль Творческий вечер Милы Комраковой

Сентябрь
22 сентября понедельник
19:00
Дом Кино Санкт-Петербург, Караванная, 12
от 400 ₽

