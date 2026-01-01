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Творческий вечер Людмилы Мелентьевой
Киноафиша Творческий вечер Людмилы Мелентьевой

Спектакль Творческий вечер Людмилы Мелентьевой

Постановка
Ростовский молодежный театр 12+
Возраст 12+

О спектакле

Творческий вечер Людмилы Мелентьевой в Ростовском молодежном театре

26 февраля 2026 года в 19:00 на малой сцене Ростовского молодежного театра пройдет творческий вечер ведущей актрисы Людмилы Мелентьевой. Мероприятие получило название «Мои несыгранные роли» и станет уникальной возможностью для зрителей заглянуть за кулисы театрального мира.

За кулисами театра

В ходе вечера Людмила поделится своими сокровенными мыслями, историями о ролях, которые не были сыграны, и о предпочтениях в выборе персонажей. Актриса постарается раскрыть те аспекты творчества, которые часто остаются за рамками сценического исполнения.

Атмосфера творчества

Зрителей ожидает увлекательный разговор о театре, о том, как формируется актерская личность и о творческих поисках. Это вечер, который откроет новые грани таланта Людмилы Мелентьевой и позволит услышать её голос вне рамок привычных ролей.

В ролях
Людмила Мелентьева
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