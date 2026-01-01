Спектакль Творческий вечер-концерт заслуженной артистки Нонны Гришаевой

Творческий вечер Нонны Гришаевой в Санкт-Петербурге

27 февраля в концертном зале у Финляндского состоится творческий вечер-концерт заслуженной артистки России Нонны Гришаевой. Эта невероятно популярная и любимая миллионами актриса ведет активную творческую жизнь: она выступает в пяти театрах, снимается в кино, принимает участие в телевизионных проектах, а также является художественным руководителем Московского Театра Роста в Царицыно.

В рамках авторской программы «Откровение» зрители смогут насладиться песнями, написанными самим артистом, а также популярными хитами. Прозвучат стихи и монологи, а также зрители увидят сцены из спектаклей и кинофильмов, в которых играла Нонна.

Мир эмоций и историй

На протяжении одного вечера актриса проживет множество различных историй — грустных и веселых, жизнерадостных и пронзительных, но все они будут наполнены бесконечной надеждой. Зрителей ждет откровенный и жизнерадостный моноспектакль, который станет разговором о профессии, творчестве и жизни, а также рассказом о великих людях, с которыми Нонне посчастливилось дружить и работать.

Не упустите возможность стать частью этого уникального вечернего представления, где каждая история оставит след в душе зрителей.