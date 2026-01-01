Спектакль Творческий вечер-концерт заслуженной артистки Нонны Гришаевой

Творческий вечер Нонны Гришаевой в Санкт-Петербурге

В Концертном зале «Колизей-арена» состоится незабываемый вечер-концерт заслуженной артистки России Нонны Гришаевой. Артистка представит авторскую программу «Откровение», в которой собраны как её собственные песни, так и популярные хиты. Зрители будут впечатлены не только музыкальными номерами, но также стихами и монологами, а также сценами из её любимых спектаклей и кинофильмов.

Множество историй на одной сцене

Нонна Гришаева, невероятно популярная и любимая миллионами, играя в пяти театрах, активно снимается в кино и участвует в телевизионных проектах. Она также занимается писательством, сочиняет песни и занимает пост художественного руководителя Московского Театра Роста в Царицыно.

На своем концерте артистка поделится десятками историй — от грустных до весёлых, от жизнерадостных до пронзительных. Все они напоены бесконечной надеждой и наполнены личными размышлениями о жизни и профессии.

Откровенный разговор о жизни и творчестве

Зрители смогут погрузиться в откровенный разговор о творческом пути Нонны Гришаевой, её встречах с великими людьми, с которыми ей посчастливилось дружить и работать. Это не просто концерт, а настоящий моноспектакль, который оставит светлое впечатление и вызовет живые эмоции.

Такой вечер точно понравится не только преданным поклонникам Нонны Гришаевой, но и всем, кто ценит искренние рассказы о жизни и искусстве.