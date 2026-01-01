Спектакль Творческий вечер-концерт Нонны Гришаевой

Творческий вечер Нонны Гришаевой «Падаю вверх»

Приглашаем вас на авторскую программу заслуженной артистки России Нонны Гришаевой «Падаю вверх». В этот вечер зрителей ожидает удивительное сочетание популярных хитов и песен собственного сочинения артистки.

Нонна Гришаева представит стихи и монологи, а также сцены из любимых спектаклей и кинофильмов. На сцене она поделится десятками историй — как грустных, так и веселых, жизнерадостных и пронзительных. Каждая из них будет наполнена надеждой и любовью.

«Падаю вверх» — это яркий разговор о творчестве и жизни, приправленный неповторимым одесским юмором и харизмой Нонны Гришаевой. Не упустите возможность увидеть любимую артистку в этом незабываемом вечере!