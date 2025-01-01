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Творческий вечер Ирины Муравьевой
Киноафиша Творческий вечер Ирины Муравьевой

Спектакль Творческий вечер Ирины Муравьевой

Артистка, известная не одному поколению зрителей 0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Творческий вечер Ирины Муравьевой в Петербурге

Ирина Муравьева — одна из самых ярких и любимых актрис отечественного кино, чье имя известно нескольким поколениям зрителей. Она впервые появилась на экранах в начале 70-х годов и с тех пор не покидает внимания публики. В ее карьере — множество разнообразных ролей, но два фильма особенно укрепили ее звездный статус: «Москва слезам не верит» и «Карнавал». Эти ленты сделали Ирину Муравьеву одной из самых востребованных и обожаемых актрис советского и российского кино.

Звезда, которая светит по сей день

Картина «Москва слезам не верит» принесла Ирина Муравьевой всенародную любовь, а ее роль Жени, в которой она сыграла женщину, верившую в настоящее счастье и готовую бороться за свою любовь, стала культовой. Тот же успех сопровождал и роль в «Карнавале», где Муравьева сыграла веселую и неординарную девушку, что также нашло отклик у зрителей.

В этот вечер зрители смогут узнать множество интересных фактов из жизни и карьеры актрисы, услышать рассказы о съемках в этих легендарных фильмах и увидеть её живое общение с поклонниками.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 января
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой Творческий вечер Ирины Муравьевой

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