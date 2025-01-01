Творческий вечер Ирины Алферовой в Театре на Трубной

Не упустите уникальную возможность посетить творческий вечер знаменитой актрисы Ирины Алферовой, который состоится в Театре на Трубной. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников театрального искусства.

Что ожидать

Ирина Алферова, ставшая культовой фигурой российской сцены, представит зрителям не только свои любимые номера, но и расскажет увлекательные истории из своей жизни. Зрители смогут насладиться её уникальным талантом через поэзию, музыку и театральные фрагменты.

Интересные факты

Ирина Алферова известна не только как актриса, но и как телеведущая и поэтесса.

Она стала народной артисткой России в 1994 году и с тех пор активно участвует в театральных и телевизионных проектах.

В её репертуаре – роли в таких знаменитых спектаклях, как «Три сестры» и «Старая дева».

Билеты

Билеты на вечер можно приобрести на официальном сайте театра или в кассах. Рекомендуем забронировать места заранее, так как событие ожидается очень популярным.

Не пропустите шанс увидеть Ирина Алферову вживую и насладиться её творчеством в уютной атмосфере Театра на Трубной!