Спектакль Творческий вечер Евгения Цыганова «Разговор о театре, кино и жизни»

Долгожданная встреча с любимым артистом

Евгений Цыганов — это актёр, чьё искусство находится за гранью изображений и притворства. Он живёт в каждом своём герое, заставляя зрителей безоговорочно верить его чувствам и переживаниям. Как сказала Алла Гербер: «Он не притворяется, а существует».

Кинокарьера

Цыганов завоевал сердца зрителей своими яркими ролями в культовых фильмах и сериалах: «Дети Арбата», «Питер FM», «Оттепель», «Мастер и Маргарита» и многих других. Редко он выходит за пределы сцены и экрана для встреч со зрителями, но этот вечер станет исключением.

На встрече визави Цыганова выступит Алла Гербер — известный кинокритик, писательница и правозащитница, чьи глубокие взгляды на искусство и общество неизменно находят отклик.

Евгений Цыганов

Актёр, режиссёр, сценарист

Лауреат «Кинотавра» и «Золотой маски»

Актёр театра «Мастерская Петра Фоменко»

Алла Гербер

Писательница, кинокритик, правозащитница

Сопредседатель Научно-просветительного центра «Холокост»

Приходите, чтобы узнать, как вершина актёрского мастерства становится честной игрой, где ставки героя превышают личные.