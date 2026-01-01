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Творческий вечер Евгения Цыганова «Разговор о театре, кино и жизни»
Киноафиша Творческий вечер Евгения Цыганова «Разговор о театре, кино и жизни»

Спектакль Творческий вечер Евгения Цыганова «Разговор о театре, кино и жизни»

О спектакле

Долгожданная встреча с любимым артистом

Евгений Цыганов — это актёр, чьё искусство находится за гранью изображений и притворства. Он живёт в каждом своём герое, заставляя зрителей безоговорочно верить его чувствам и переживаниям. Как сказала Алла Гербер: «Он не притворяется, а существует».

Кинокарьера

Цыганов завоевал сердца зрителей своими яркими ролями в культовых фильмах и сериалах: «Дети Арбата», «Питер FM», «Оттепель», «Мастер и Маргарита» и многих других. Редко он выходит за пределы сцены и экрана для встреч со зрителями, но этот вечер станет исключением.

На встрече визави Цыганова выступит Алла Гербер — известный кинокритик, писательница и правозащитница, чьи глубокие взгляды на искусство и общество неизменно находят отклик.

Евгений Цыганов

  • Актёр, режиссёр, сценарист
  • Лауреат «Кинотавра» и «Золотой маски»
  • Актёр театра «Мастерская Петра Фоменко»

Алла Гербер

  • Писательница, кинокритик, правозащитница
  • Сопредседатель Научно-просветительного центра «Холокост»

Приходите, чтобы узнать, как вершина актёрского мастерства становится честной игрой, где ставки героя превышают личные.

В ролях
Евгений Цыганов
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