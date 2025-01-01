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Творческий вечер Дмитрия Астрахана «Все будет хорошо»
Билеты от 1500₽
Киноафиша Творческий вечер Дмитрия Астрахана «Все будет хорошо»

Спектакль Творческий вечер Дмитрия Астрахана «Все будет хорошо»

Постановка
Театр на Трубной 16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Творческий вечер «Всё будет хорошо» с Дмитрием Астраханом

Приглашаем вас на незабываемый творческий вечер «Всё будет хорошо» с Дмитрием Астраханом — известным российским режиссером и актером, чьи фильмы стали классикой отечественного кинематографа.

О погружении в мир искусства

На этом вечере вы сможете окунуться в атмосферу творчества и вдохновения, прикоснуться к миру кино и театра глазами одного из самых ярких и харизматичных деятелей современности. Дмитрий Астрахан — автор таких любимых лент, как «Ты у меня одна», «Зал ожидания», «Перекресток» и многих других картин и театральных постановок.

Чувство человеческих переживаний

Фильмы Астрахана тонко чувствуют человеческие переживания, наполнены добротой, лиризмом, иронией и глубоким смыслом. Он умеет рассказывать истории, которые трогают сердца миллионов зрителей.

Закулисье творчества

На встрече Дмитрий Астрахан поделится своим путем в искусстве, расскажет о создании фильмов и спектаклей, а также поделится закулисными историями со съемочных площадок и театра. Вы услышите воспоминания о ярких актерах, с которыми ему довелось работать, и сможете задать вопросы.

Не упустите шанс!

Этот вечер станет вдохновляющей встречей для всех любителей кино и ценителей искусства. Вы сможете узнать секреты создания легендарных фильмов и зарядиться верой в то, что всё действительно будет хорошо. Не упустите шанс лично встретиться с маэстро и ощутить неповторимую атмосферу тепла и искренности!

В ролях
Дмитрий Астрахан

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1500 ₽

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