Творческий досуг с OGONEK

Ищете интересный способ провести время с друзьями или коллегами? Студия свечей OGONEK предлагает вам уникальный опыт с творческими мастер-классами! Забудьте о банальных посиделках в кафе и устройте себе вечер, наполненный креативом и удовольствием.

Пакет «Для своих»

За 10 000 рублей вы получите мастер-класс на выбор для компании до 10 человек. Вместо того, чтобы оплачивать участие каждого гостя отдельно, соберитесь в дружном кругу, выберите тему мастер-класса и наслаждайтесь процессом. Вы также можете принести свои любимые напитки и легкие закуски!

Выбор мастер-классов

Свеча и саше: Создайте натуральную ароматическую свечу в стеклянном подсвечнике и восковое саше с сухоцветами для гардероба.

Создайте натуральную ароматическую свечу в стеклянном подсвечнике и восковое саше с сухоцветами для гардероба. Саше: Изготовьте ароматные плитки (флорентийские саше) из натурального воска, украшенные сухоцветами и специями — идеально для ароматизации белья или автомобиля.

Изготовьте ароматные плитки (флорентийские саше) из натурального воска, украшенные сухоцветами и специями — идеально для ароматизации белья или автомобиля. Свеча с тайным посланием: На дно свечи прячется секретная надпись, которая проявится только при горении.

На дно свечи прячется секретная надпись, которая проявится только при горении. Овал и шкатулка: Залейте изысканный овальный поднос и шкатулку с крышкой для хранения украшений и мелочей.

Залейте изысканный овальный поднос и шкатулку с крышкой для хранения украшений и мелочей. Свеча и овал: Создайте стильный дуэт для интерьера с гипсовым подносом и ароматической свечой.

Создайте стильный дуэт для интерьера с гипсовым подносом и ароматической свечой. Саше и овал: Эстетичный набор включает заливку гипсового подноса и создание ароматного саше с декором из сухоцветов.

Эстетичный набор включает заливку гипсового подноса и создание ароматного саше с декором из сухоцветов. Саше и шкатулка: Изготовьте гипсовую шкатулку с крышечкой и ароматную восковую плитку для уюта.

Изготовьте гипсовую шкатулку с крышечкой и ароматную восковую плитку для уюта. Роспись гипса: Медиативный процесс, где вы расписываете готовые гипсовые изделия профессиональными красками.

Что включено в программу?

Все материалы для творчества, включая качественный воск, гипс, премиальные ароматические масла, сухоцветы и красители. Мастера курируют процесс, предоставляя вам пошаговые инструкции и помощь на каждом этапе. Каждый участник уйдёт с собственными творениями в красивой упаковке!

Повод для встречи

День рождения, девичник, корпоратив или просто встреча с подругами — любой повод станет отличным началом для создания уютной атмосферы своими руками. Не упустите возможность сделать этот вечер незабываемым!

Забронируйте удобную дату и приходите творить с OGONEK!