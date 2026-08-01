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Творческий вечер для вашей компании: мастер-класс для друзей, девичника или праздника
Киноафиша Творческий вечер для вашей компании: мастер-класс для друзей, девичника или праздника

Творческий вечер для вашей компании: мастер-класс для друзей, девичника или праздника

6+
Возраст 6+

О выставке

Творческий досуг с OGONEK

Ищете интересный способ провести время с друзьями или коллегами? Студия свечей OGONEK предлагает вам уникальный опыт с творческими мастер-классами! Забудьте о банальных посиделках в кафе и устройте себе вечер, наполненный креативом и удовольствием.

Пакет «Для своих»

За 10 000 рублей вы получите мастер-класс на выбор для компании до 10 человек. Вместо того, чтобы оплачивать участие каждого гостя отдельно, соберитесь в дружном кругу, выберите тему мастер-класса и наслаждайтесь процессом. Вы также можете принести свои любимые напитки и легкие закуски!

Выбор мастер-классов

  • Свеча и саше: Создайте натуральную ароматическую свечу в стеклянном подсвечнике и восковое саше с сухоцветами для гардероба.
  • Саше: Изготовьте ароматные плитки (флорентийские саше) из натурального воска, украшенные сухоцветами и специями — идеально для ароматизации белья или автомобиля.
  • Свеча с тайным посланием: На дно свечи прячется секретная надпись, которая проявится только при горении.
  • Овал и шкатулка: Залейте изысканный овальный поднос и шкатулку с крышкой для хранения украшений и мелочей.
  • Свеча и овал: Создайте стильный дуэт для интерьера с гипсовым подносом и ароматической свечой.
  • Саше и овал: Эстетичный набор включает заливку гипсового подноса и создание ароматного саше с декором из сухоцветов.
  • Саше и шкатулка: Изготовьте гипсовую шкатулку с крышечкой и ароматную восковую плитку для уюта.
  • Роспись гипса: Медиативный процесс, где вы расписываете готовые гипсовые изделия профессиональными красками.

Что включено в программу?

Все материалы для творчества, включая качественный воск, гипс, премиальные ароматические масла, сухоцветы и красители. Мастера курируют процесс, предоставляя вам пошаговые инструкции и помощь на каждом этапе. Каждый участник уйдёт с собственными творениями в красивой упаковке!

Повод для встречи

День рождения, девичник, корпоратив или просто встреча с подругами — любой повод станет отличным началом для создания уютной атмосферы своими руками. Не упустите возможность сделать этот вечер незабываемым!

Забронируйте удобную дату и приходите творить с OGONEK!

Купить билет на выставка Творческий вечер для вашей компании: мастер-класс для друзей, девичника или праздника

Помощь с билетами
В других городах
Август
14 августа пятница
18:30
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 6000 ₽
15 августа суббота
18:30
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 6000 ₽
21 августа пятница
18:30
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 6000 ₽
22 августа суббота
18:30
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 10000 ₽
28 августа пятница
18:30
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 6000 ₽
29 августа суббота
18:30
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 6000 ₽

В ближайшие дни

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