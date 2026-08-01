Ищете интересный способ провести время с друзьями или коллегами? Студия свечей OGONEK предлагает вам уникальный опыт с творческими мастер-классами! Забудьте о банальных посиделках в кафе и устройте себе вечер, наполненный креативом и удовольствием.
За 10 000 рублей вы получите мастер-класс на выбор для компании до 10 человек. Вместо того, чтобы оплачивать участие каждого гостя отдельно, соберитесь в дружном кругу, выберите тему мастер-класса и наслаждайтесь процессом. Вы также можете принести свои любимые напитки и легкие закуски!
Все материалы для творчества, включая качественный воск, гипс, премиальные ароматические масла, сухоцветы и красители. Мастера курируют процесс, предоставляя вам пошаговые инструкции и помощь на каждом этапе. Каждый участник уйдёт с собственными творениями в красивой упаковке!
День рождения, девичник, корпоратив или просто встреча с подругами — любой повод станет отличным началом для создания уютной атмосферы своими руками. Не упустите возможность сделать этот вечер незабываемым!
Забронируйте удобную дату и приходите творить с OGONEK!