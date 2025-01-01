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Творческий вечер Анны Ковальчук
Киноафиша Творческий вечер Анны Ковальчук

Спектакль Творческий вечер Анны Ковальчук

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О концерте/спектакле

Творческий вечер Анны Ковальчук в Санкт-Петербурге

11 октября в концертном зале «Колизей» пройдет уникальный творческий вечер Анны Ковальчук, Народной артистки России и любимицы миллионов зрителей. Этот вечер обещает стать незабываемым событием для всех поклонников ее таланта.

Что ожидать?

Анна Ковальчук поделится с публикой самыми сокровенными мыслями и раскроет новые грани своего таланта. В программе вечера будут представлены не только музыкальные номера, но и поэтические чтения.

Возможность общения

Гости вечера получат уникальную возможность задать вопросы и пообщаться с любимой актрисой. Это прекрасный шанс узнать о ее творческих планах и вдохновении, а также ближе познакомиться с личностью, которая очаровывает зрителей на протяжении многих лет.

Билеты на мероприятие уже в продаже. Спешите, количество мест ограничено!

В ролях
Анна Ковальчук
Анна Ковальчук

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 октября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:00 от 1500 ₽

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