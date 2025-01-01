Меню
Творческий вечер Анастасии Волочковой
Киноафиша Творческий вечер Анастасии Волочковой

Спектакль Творческий вечер Анастасии Волочковой

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Творческий вечер Анастасии Волочковой в историческом особняке

Приглашаем вас на уникальный вечер в особняке XIX века, где состоится творческий вечер заслуженной артистки России Анастасии Волочковой. Это событие обещает быть незабываемым!

Возможность общения с артисткой

Гости вечера получат шанс лично пообщаться с Анастасией, послушать в её исполнении песни и поэзию великих поэтов, а также поучаствовать в автограф-сессии.

Анастасия Волочкова — многогранная артистка

Анастасия Волочкова — не только известная балерина, но и талантливая танцовщица, а также активный общественный деятель. Она выступала на самых престижных сценах мира, но в этот вечер зрители увидят её с новой, более личной стороны.

Уникальная атмосфера вечера

Творческий вечер пройдет в камерной и уютной атмосфере концертного зала Особняка Мясникова. Этот исторический особняк в XIX веке стал центром притяжения светского общества России и помнит выступления таких легенд, как Матильда Кшесинская, Фёдор Шаляпин и Леонид Собинов.

Что вас ждёт на вечере?

Анастасия откроет перед зрителями свою душу как творец и искренний человек искусства. Она расскажет о своём творческом пути, исполнит любимые песни и прочитает стихотворения. Кроме того, вы сможете получить автограф от артистки.

Продолжительность мероприятия

Вечер продлится 1 час 30 минут, и мы уверены, что это время станет для вас настоящим праздником искусства.

Не упустите возможность стать частью этого особенного события!

