Творческий вечер Александра Новикова в Театре на Садовой (Приют комедианта)

Александр Новиков – талантливый актёр, обладающий уникальным даром перевоплощения. Его творчество высоко оценено, и это уже подтверждено несколькими наградами. В этом вечере он поделится своим опытом и откроет зрителям завесу своего искусства.

Достижения и награды

2015: Лауреат премии «Золотой Софит» в номинации «Лучший актёрский ансамбль» за роль Жевакина в спектакле «Город. Женитьба. Гоголь» (режиссер Юрий Бутусов) в Театре им. Ленсовета.

Сотрудничество и работы

Новиков многогранен в своих ролях и сотрудничал с выдающимися режиссёрами, такими как Юрий Бутусов, Константин Богомолов и многие другие. Его работы отличает глубокий подход и внимание к деталям, что делает каждое выступление уникальным.

Кино и театр

Помимо театра, Александр также имеет опыт работы в кино, снимался в картинах Игоря Масленникова и Сергея Овчарова, расширяя свои границы как исполнителя.

Не упустите возможность увидеть Александра Новикова в его творческом вечере, который обещает быть незабываемым событием в мире театра!