Спектакль Творческий вечер Александра Михайлова

Творческий вечер Александра Михайлова в МКЦ «Рязань»

В МКЦ «Рязань» состоится творческий вечер народного артиста РСФСР Александра Михайлова. Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для всех ценителей театра и кино.

Программа вечера

В программе вечера запланирован открытый диалог со зрителями о жизни и творчестве знаменитого артиста. Александр Михайлов исполнит свои любимые произведения, включая романсы, русские народные, казачьи и патриотические песни.

Литературные моменты

Кроме музыкальных номеров, артист прочтёт стихи великого A.C. Пушкина и произведения современных авторов. Этим он предложит зрителям не только насладиться музыкой, но и прикоснуться к поэтическому наследию.

Фильмография на большом экране

Для создания особой атмосферы вечера будут представлены кадры из известных фильмов с участием Михайлова, таких как «Любовь и голуби», «Мужики», «Змеелов» и «Очарованный странник». Это дополнит представление и позволит глубже понять многогранный талант артиста.

Мероприятие станет отличной возможностью для тех, кто любит советское и российское кино, а также ценит живописное исполнение музыкальных и литературных произведений.