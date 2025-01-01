Творческий старт нового учебного года: мастер-класс по созданию ароматных свечей в студии Ogonek
Приглашаем вас и ваших близких встретить 1 сентября по-особенному! Погрузитесь в атмосферу творчества на нашем праздничном мастер-классе по созданию ароматных свечей с тайным посланием. Это отличный способ интересно и с пользой провести День знаний с семьей или в компании друзей.
Кому это подходит?
- Школьникам и студентам
- Учителям и родителям
- Для классных часов, встреч одноклассников, семейного отдыха и тимбилдингов
Что вас ждет на мастер-классе?
На мастер-классе вы получите уникальную возможность узнать:
- Как выбрать качественные свечи и материалы для их создания;
- Какие бывают воски, ароматы и декоры, и как не потеряться в этом многообразии;
- Как сделать свечу, которая долго горит и приятно пахнет;
- Как смешивать ароматы — почувствуете себя настоящими парфюмерами;
- Как пройти весь путь создания свечи: от установки фитиля до заливки воска;
- Как добавить тайное послание — добрые слова для себя, родных или учителя.
Что вы получите?
Каждый участник мастер-класса уйдет с:
- Уникальной свечой, сделанной своими руками;
- Промокодом на скидку для покупки творческого набора домой;
- Подарком и зарядом хорошего настроения!
Выбор ароматов и декора
Вы сможете выбрать из более 70 ароматов и разнообразного декора — цветные и черно-белые буквы для посланий помогут сделать вашу свечу по-настоящему уникальной.
Стоимость мастер-класса
В стоимость включено:
- Все необходимые материалы;
- Работа мастера;
- Теплая атмосфера и море вдохновения!
Творчество — лучшее начало нового учебного года! Не упустите возможность сделать этот день незабываемым!