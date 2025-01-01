Творческий старт нового учебного года: мастер-класс по созданию ароматных свечей в студии Ogonek

Приглашаем вас и ваших близких встретить 1 сентября по-особенному! Погрузитесь в атмосферу творчества на нашем праздничном мастер-классе по созданию ароматных свечей с тайным посланием. Это отличный способ интересно и с пользой провести День знаний с семьей или в компании друзей.

Кому это подходит?

Школьникам и студентам

Учителям и родителям

Для классных часов, встреч одноклассников, семейного отдыха и тимбилдингов

Что вас ждет на мастер-классе?

На мастер-классе вы получите уникальную возможность узнать:

Как выбрать качественные свечи и материалы для их создания;

Какие бывают воски, ароматы и декоры, и как не потеряться в этом многообразии;

Как сделать свечу, которая долго горит и приятно пахнет;

Как смешивать ароматы — почувствуете себя настоящими парфюмерами;

Как пройти весь путь создания свечи: от установки фитиля до заливки воска;

Как добавить тайное послание — добрые слова для себя, родных или учителя.

Что вы получите?

Каждый участник мастер-класса уйдет с:

Уникальной свечой, сделанной своими руками;

Промокодом на скидку для покупки творческого набора домой;

Подарком и зарядом хорошего настроения!

Выбор ароматов и декора

Вы сможете выбрать из более 70 ароматов и разнообразного декора — цветные и черно-белые буквы для посланий помогут сделать вашу свечу по-настоящему уникальной.

Стоимость мастер-класса

В стоимость включено:

Все необходимые материалы;

Работа мастера;

Теплая атмосфера и море вдохновения!

Творчество — лучшее начало нового учебного года! Не упустите возможность сделать этот день незабываемым!