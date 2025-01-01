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Творческий мастер-класс «Свеча с посланием: теплый старт сентября»
Киноафиша Творческий мастер-класс «Свеча с посланием: теплый старт сентября»

Творческий мастер-класс «Свеча с посланием: теплый старт сентября»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Творческий старт нового учебного года: мастер-класс по созданию ароматных свечей в студии Ogonek

Приглашаем вас и ваших близких встретить 1 сентября по-особенному! Погрузитесь в атмосферу творчества на нашем праздничном мастер-классе по созданию ароматных свечей с тайным посланием. Это отличный способ интересно и с пользой провести День знаний с семьей или в компании друзей.

Кому это подходит?

  • Школьникам и студентам
  • Учителям и родителям
  • Для классных часов, встреч одноклассников, семейного отдыха и тимбилдингов

Что вас ждет на мастер-классе?

На мастер-классе вы получите уникальную возможность узнать:

  • Как выбрать качественные свечи и материалы для их создания;
  • Какие бывают воски, ароматы и декоры, и как не потеряться в этом многообразии;
  • Как сделать свечу, которая долго горит и приятно пахнет;
  • Как смешивать ароматы — почувствуете себя настоящими парфюмерами;
  • Как пройти весь путь создания свечи: от установки фитиля до заливки воска;
  • Как добавить тайное послание — добрые слова для себя, родных или учителя.

Что вы получите?

Каждый участник мастер-класса уйдет с:

  • Уникальной свечой, сделанной своими руками;
  • Промокодом на скидку для покупки творческого набора домой;
  • Подарком и зарядом хорошего настроения!

Выбор ароматов и декора

Вы сможете выбрать из более 70 ароматов и разнообразного декора — цветные и черно-белые буквы для посланий помогут сделать вашу свечу по-настоящему уникальной.

Стоимость мастер-класса

В стоимость включено:

  • Все необходимые материалы;
  • Работа мастера;
  • Теплая атмосфера и море вдохновения!

Творчество — лучшее начало нового учебного года! Не упустите возможность сделать этот день незабываемым!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 27 августа
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
15:00 от 1800 ₽

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