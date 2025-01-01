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Творческий мастер-класс по изготовлению свечи в банке и аромасаше
Киноафиша Творческий мастер-класс по изготовлению свечи в банке и аромасаше

Творческий мастер-класс по изготовлению свечи в банке и аромасаше

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Творческий мастер-класс по изготовлению свечей и аромасаше от OGONEK

Приглашаем вас и ваших близких окунуться в атмосферу творчества и провести время с пользой! На нашем мастер-классе вы сможете не только научиться делать свечи, но и узнать много интересного о процессе их создания.

Что вас ждет на мастер-классе?

  • Как правильно выбрать качественные свечи;
  • Материалы для изготовления свечей и их преимущества;
  • Как сделать так, чтобы свеча сохраняла свой аромат и долго горела;
  • Поиграем в парфюмера/химика: смешаем ароматы и узнаем, как правильно добавлять их;
  • Пройдем все этапы заливки свечей: от установки фитиля до готового продукта;
  • Изготовим флорентийское саше – удивительное изобретение из Италии для ароматизации и декора помещений;
  • Научимся заливать и декорировать аромасаше, создавая уникальные изделия своими руками.

Польза и возможности

На мастер-классе вы получите интересный навык, который позволит вам самостоятельно делать свечи для себя и своих близких. Мы также предоставим вам промокод на скидку для покупки стартовых наборов для домашнего свечеварения!

Вы сможете выбрать из более чем 70 ароматов для свечей и разнообразный декор: сухоцветы, бусины, ракушки и стразы. Как говорил Генри Форд: «Творчество – это развлечение интеллекта».

Для кого подходит мастер-класс?

Наше мероприятие отлично подойдет как для детей, так и для взрослых. Это может быть корпоратив, день рождения, девичник, встреча с друзьями, выходной с семьей, выпускной или последний звонок — повод для творчества может быть любым!

Гарантируем отличное настроение, приятную компанию и новый навык в вашу копилку! И, конечно, каждого участника ждет подарок.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 31 июля
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
15:00 от 1800 ₽

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