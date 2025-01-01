Приглашаем вас и ваших близких окунуться в атмосферу творчества и провести время с пользой! На нашем мастер-классе вы сможете не только научиться делать свечи, но и узнать много интересного о процессе их создания.
На мастер-классе вы получите интересный навык, который позволит вам самостоятельно делать свечи для себя и своих близких. Мы также предоставим вам промокод на скидку для покупки стартовых наборов для домашнего свечеварения!
Вы сможете выбрать из более чем 70 ароматов для свечей и разнообразный декор: сухоцветы, бусины, ракушки и стразы. Как говорил Генри Форд: «Творчество – это развлечение интеллекта».
Наше мероприятие отлично подойдет как для детей, так и для взрослых. Это может быть корпоратив, день рождения, девичник, встреча с друзьями, выходной с семьей, выпускной или последний звонок — повод для творчества может быть любым!
Гарантируем отличное настроение, приятную компанию и новый навык в вашу копилку! И, конечно, каждого участника ждет подарок.