Творческий мастер-класс по изготовлению свечей и аромасаше от OGONEK

Приглашаем вас и ваших близких окунуться в атмосферу творчества и провести время с пользой! На нашем мастер-классе вы сможете не только научиться делать свечи, но и узнать много интересного о процессе их создания.

Что вас ждет на мастер-классе?

Как правильно выбрать качественные свечи;

Материалы для изготовления свечей и их преимущества;

Как сделать так, чтобы свеча сохраняла свой аромат и долго горела;

Поиграем в парфюмера/химика: смешаем ароматы и узнаем, как правильно добавлять их;

Пройдем все этапы заливки свечей: от установки фитиля до готового продукта;

Изготовим флорентийское саше – удивительное изобретение из Италии для ароматизации и декора помещений;

Научимся заливать и декорировать аромасаше, создавая уникальные изделия своими руками.

Польза и возможности

На мастер-классе вы получите интересный навык, который позволит вам самостоятельно делать свечи для себя и своих близких. Мы также предоставим вам промокод на скидку для покупки стартовых наборов для домашнего свечеварения!

Вы сможете выбрать из более чем 70 ароматов для свечей и разнообразный декор: сухоцветы, бусины, ракушки и стразы. Как говорил Генри Форд: «Творчество – это развлечение интеллекта».

Для кого подходит мастер-класс?

Наше мероприятие отлично подойдет как для детей, так и для взрослых. Это может быть корпоратив, день рождения, девичник, встреча с друзьями, выходной с семьей, выпускной или последний звонок — повод для творчества может быть любым!

Гарантируем отличное настроение, приятную компанию и новый навык в вашу копилку! И, конечно, каждого участника ждет подарок.