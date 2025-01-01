Приглашаем вас и ваших близких окунуться в атмосферу творчества и провести время с пользой на нашем мастер-классе по изготовлению свечей. Это уникальная возможность не только научиться создавать красивые и ароматные изделия, но и получить удовольствие от процесса.
По окончании мастер-класса вы получите не только интересный навык, но и уникальное изделие, созданное вашими руками. Более 70 ароматов и разнообразный декор позволят вам создать свою неповторимую свечу.
Мы рады предоставить вам промокод на скидку для покупки стартовых наборов для домашнего творчества. Это позволит вам легко создавать свечи с тайным посланием самостоятельно!
Наше мероприятие отлично подойдет как для детей, так и для взрослых. Корпоратив, день рождения, девичник, встреча с друзьями или просто выходной с семьей — повод для творчества может быть любым!
В стоимость мастер-класса включены все необходимые материалы и работа мастера. Каждый участник получит подарок, что сделает ваше участие еще более приятным!
«Творчество — это развлечение интеллекта». - Генри Форд. Гарантируем отличное настроение, приятную компанию и новый навык в вашу копилку!