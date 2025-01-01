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Творческий мастер-класс по изготовлению свечи с тайным посланием
Киноафиша Творческий мастер-класс по изготовлению свечи с тайным посланием

Творческий мастер-класс по изготовлению свечи с тайным посланием

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по созданию ароматных свечей

Приглашаем вас и ваших близких окунуться в атмосферу творчества и провести время с пользой на нашем мастер-классе по изготовлению свечей. Это уникальная возможность не только научиться создавать красивые и ароматные изделия, но и получить удовольствие от процесса.

Что вас ждет на мастер-классе?

  • Вы научитесь правильно выбирать качественные свечи.
  • Узнаете о различных материалах для изготовления свечей и их преимуществах.
  • Научитесь сохранять аромат свечей и продлевать их горение.
  • Поиграем в парфюмера: смешаем ароматы и узнаем, как правильно добавлять их в состав.
  • Пройдем все этапы заливки свечей: от установки фитиля до получения готового продукта.
  • Научимся создавать уникальные «тайные» послания внутри свечей.

По окончании мастер-класса вы получите не только интересный навык, но и уникальное изделие, созданное вашими руками. Более 70 ароматов и разнообразный декор позволят вам создать свою неповторимую свечу.

Полезные бонусы

Мы рады предоставить вам промокод на скидку для покупки стартовых наборов для домашнего творчества. Это позволит вам легко создавать свечи с тайным посланием самостоятельно!

Для кого подходит мастер-класс?

Наше мероприятие отлично подойдет как для детей, так и для взрослых. Корпоратив, день рождения, девичник, встреча с друзьями или просто выходной с семьей — повод для творчества может быть любым!

Что входит в стоимость?

В стоимость мастер-класса включены все необходимые материалы и работа мастера. Каждый участник получит подарок, что сделает ваше участие еще более приятным!

«Творчество — это развлечение интеллекта». - Генри Форд. Гарантируем отличное настроение, приятную компанию и новый навык в вашу копилку!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 28 июля
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
15:00 от 1800 ₽

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