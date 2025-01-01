Мастер-класс по созданию ароматных свечей

Приглашаем вас и ваших близких окунуться в атмосферу творчества и провести время с пользой на нашем мастер-классе по изготовлению свечей. Это уникальная возможность не только научиться создавать красивые и ароматные изделия, но и получить удовольствие от процесса.

Что вас ждет на мастер-классе?

Вы научитесь правильно выбирать качественные свечи.

Узнаете о различных материалах для изготовления свечей и их преимуществах.

Научитесь сохранять аромат свечей и продлевать их горение.

Поиграем в парфюмера: смешаем ароматы и узнаем, как правильно добавлять их в состав.

Пройдем все этапы заливки свечей: от установки фитиля до получения готового продукта.

Научимся создавать уникальные «тайные» послания внутри свечей.

По окончании мастер-класса вы получите не только интересный навык, но и уникальное изделие, созданное вашими руками. Более 70 ароматов и разнообразный декор позволят вам создать свою неповторимую свечу.

Полезные бонусы

Мы рады предоставить вам промокод на скидку для покупки стартовых наборов для домашнего творчества. Это позволит вам легко создавать свечи с тайным посланием самостоятельно!

Для кого подходит мастер-класс?

Наше мероприятие отлично подойдет как для детей, так и для взрослых. Корпоратив, день рождения, девичник, встреча с друзьями или просто выходной с семьей — повод для творчества может быть любым!

Что входит в стоимость?

В стоимость мастер-класса включены все необходимые материалы и работа мастера. Каждый участник получит подарок, что сделает ваше участие еще более приятным!

«Творчество — это развлечение интеллекта». - Генри Форд. Гарантируем отличное настроение, приятную компанию и новый навык в вашу копилку!