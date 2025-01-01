Творческий мастер-класс: создайте уникальные шкатулки и аромасаше в студии Ogonek

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс, где вы сможете своими руками создать шкатулку из гипса и аромасаше. Это отличная возможность погрузиться в мир творчества и сделать что-то красивое и полезное.

Шкатулка для ваших украшений

Эта шкатулка станет идеальным местом для хранения ваших любимых аксессуаров. Вы сможете выбрать один из более чем 10 доступных цветов, чтобы создать уникальный предмет интерьера.

Аромасаше для создания атмосферы

Аромасаше, сделанное вами, наполнит шкаф, гардероб или ванную комнату приятным ароматом. У нас есть более 50 ароматов на выбор, чтобы каждый мог найти что-то по своему вкусу.

Декор на ваш вкус

Вы можете украсить ваше аромасаше с помощью сухоцветов, ракушек, бусин и страз. Дайте волю своей фантазии и создайте нечто по-настоящему оригинальное!

Идеально для любого повода

Мастер-классы OGONEK подойдут для различных мероприятий: корпоративов, дней рождения, девичников, встреч с друзьями, семейных выходных или выпускных. Творчество не имеет границ, и каждый повод — это шанс проявить себя!

Атмосфера умиротворения и гармонии

Наши мастер-классы — это не только возможность научиться чему-то новому, но и время, проведенное в атмосфере умиротворения и творчества. Присоединяйтесь к нам и создавайте вместе!