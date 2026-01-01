Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Творческий мастер-класс по изготовлению подставки из гипса и ароматической свечи
Киноафиша Творческий мастер-класс по изготовлению подставки из гипса и ароматической свечи

Творческий мастер-класс по изготовлению подставки из гипса и ароматической свечи

6+
Возраст 6+

О выставке

Творческие мастер-классы от OGONEK

Приглашаем вас на увлекательные мастер-классы, где вы сможете создать уникальные изделия своими руками! Каждый участник сможет сделать подставку из гипса и ароматическую свечу в банке. Ваша новая подставка станет идеальным местом для хранения любимых украшений, а свеча наполнит ваш дом приятным ароматом и уютом.

Выбор и индивидуальность

На мастер-классах вас ожидает более 10 цветовых вариантов для подставки и свыше 50 ароматов для аромасаше. Вы сможете выбрать именно то, что соответствует вашему стилю и настроению!

Подходящее время для творчества

Не упустите возможности проявить свою креативность! Независимо от повода — будь то новогодний корпоратив, день рождения, девичник или просто встреча с друзьями — ваши изделия станут отличным подарком или украшением к любому празднику. Мастер-классы OGONEK созданы для того, чтобы наполнять ваши дни атмосферой творчества и умиротворения.

Купить билет на выставка Творческий мастер-класс по изготовлению подставки из гипса и ароматической свечи

Помощь с билетами
В других городах
Март
24 марта вторник
18:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Творческий мастер-класс по изготовлению шкатулки и подставки из гипса
6+
Мастер-класс
Творческий мастер-класс по изготовлению шкатулки и подставки из гипса
11 марта в 18:00 Ogonek
от 1600 ₽
Творческий мастер-класс по изготовлению свечи с тайным посланием
6+
Мастер-класс
Творческий мастер-класс по изготовлению свечи с тайным посланием
27 марта в 17:00 Ogonek
от 1800 ₽
Полнокупольная программа «Обитаемая Луна»
6+
Естественно-научные Лекция
Полнокупольная программа «Обитаемая Луна»
15 марта в 15:00 Планетарий
от 250 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше