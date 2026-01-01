Творческие мастер-классы от OGONEK

Приглашаем вас на увлекательные мастер-классы, где вы сможете создать уникальные изделия своими руками! Каждый участник сможет сделать подставку из гипса и ароматическую свечу в банке. Ваша новая подставка станет идеальным местом для хранения любимых украшений, а свеча наполнит ваш дом приятным ароматом и уютом.

Выбор и индивидуальность

На мастер-классах вас ожидает более 10 цветовых вариантов для подставки и свыше 50 ароматов для аромасаше. Вы сможете выбрать именно то, что соответствует вашему стилю и настроению!

Подходящее время для творчества

Не упустите возможности проявить свою креативность! Независимо от повода — будь то новогодний корпоратив, день рождения, девичник или просто встреча с друзьями — ваши изделия станут отличным подарком или украшением к любому празднику. Мастер-классы OGONEK созданы для того, чтобы наполнять ваши дни атмосферой творчества и умиротворения.