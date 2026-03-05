Оповещения от Киноафиши
Творческий мастер-класс по изготовлению подставки из гипса и ароматической свечи
Творческий мастер-класс по изготовлению подставки из гипса и ароматической свечи

6+
Возраст 6+

О выставке

Создаем уникальные подставки и ароматические свечи на мастер-классе в студии «Ogonek»

В студии свечей «Ogonek» пройдет мастер-класс, на котором участники смогут своими руками изготовить подставку из гипса и ароматическую свечу в банке. Это занятие подойдет как для любителей творчества, так и для тех, кто желает интересно провести время с друзьями или семьей.

Каждый участник сможет выбрать из более чем 10 цветов для подставки и более 50 ароматов для свечи. Подставка станет отличным местом для хранения украшений, а свеча создаст уютную атмосферу в вашем доме.

Что вас ожидает на мастер-классе:

  • Более 10 цветов подставки на выбор
  • Более 50 ароматов для ваших свечей
  • Декор для ароматической свечи

Мастер-классы в «Ogonek» подойдут для любых поводов: новогоднего корпоратива, дня рождения, девичника, встречи с друзьями, выходного с семьей, выпускного или последнего звонка. Творчество здесь сопровождается атмосферой умиротворения и гармонии.

Март
5 марта четверг
19:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 1800 ₽
24 марта вторник
18:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 1800 ₽

