Создаем уникальные подставки и ароматические свечи на мастер-классе в студии «Ogonek»

В студии свечей «Ogonek» пройдет мастер-класс, на котором участники смогут своими руками изготовить подставку из гипса и ароматическую свечу в банке. Это занятие подойдет как для любителей творчества, так и для тех, кто желает интересно провести время с друзьями или семьей.

Каждый участник сможет выбрать из более чем 10 цветов для подставки и более 50 ароматов для свечи. Подставка станет отличным местом для хранения украшений, а свеча создаст уютную атмосферу в вашем доме.

Что вас ожидает на мастер-классе:

Более 10 цветов подставки на выбор

Более 50 ароматов для ваших свечей

Декор для ароматической свечи

Мастер-классы в «Ogonek» подойдут для любых поводов: новогоднего корпоратива, дня рождения, девичника, встречи с друзьями, выходного с семьей, выпускного или последнего звонка. Творчество здесь сопровождается атмосферой умиротворения и гармонии.