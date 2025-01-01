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Творческий мастер-класс по изготовлению аромасаше
Киноафиша Творческий мастер-класс по изготовлению аромасаше

Творческий мастер-класс по изготовлению аромасаше

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по изготовлению флорентийского саше

Приглашаем вас и ваших близких окунуться в атмосферу творчества и провести время с пользой. На нашем мастер-классе вы узнаете множество интересных фактов и секретов о флорентийском саше — удивительном изобретении из Италии, которое не только ароматизирует, но и украшает ваши помещения.

Что вас ждет на мастер-классе?

  • Изготовление флорентийского саше своими руками.
  • Советы по правильному выбору аромасаше и его материалов.
  • Техники, позволяющие вашему саше долго сохранять аромат.
  • Мини-эксперимент: смешивание ароматов и правила их использования.
  • Декорирование и заливка аромасаше, чтобы получить уникальное изделие.

Каждый участник получит интересный навык, который позволит легко создать свечи самостоятельно. Мы также предоставим промокод на скидку для покупки стартовых наборов для домашнего свечеварения и изготовления декора из гипса.

Выбор ароматов и декора

На мастер-классе будут доступны более 70 ароматов для аромасаше, а также разнообразный декор из сухоцветов, бусин, ракушек и страз. Как говорил Генри Форд: «Творчество — это развлечение интеллекта».

Для кого подходит наш мастер-класс?

Мероприятие идеально подходит как для детей, так и для взрослых. Это отличный способ отметить корпоратив, день рождения, девичник, встречу с друзьями, выходной с семьей или выпускной. Повод для творчества может быть любым!

Гарантируем отличное настроение, приятную компанию и новый навык в вашу копилку! И, конечно, каждого участника ждет подарок.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 23 августа
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
15:00 от 1000 ₽

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17 августа в 12:00 Планетарий
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