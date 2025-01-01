Приглашаем вас и ваших близких окунуться в атмосферу творчества и провести время с пользой. На нашем мастер-классе вы узнаете множество интересных фактов и секретов о флорентийском саше — удивительном изобретении из Италии, которое не только ароматизирует, но и украшает ваши помещения.
Каждый участник получит интересный навык, который позволит легко создать свечи самостоятельно. Мы также предоставим промокод на скидку для покупки стартовых наборов для домашнего свечеварения и изготовления декора из гипса.
На мастер-классе будут доступны более 70 ароматов для аромасаше, а также разнообразный декор из сухоцветов, бусин, ракушек и страз. Как говорил Генри Форд: «Творчество — это развлечение интеллекта».
Мероприятие идеально подходит как для детей, так и для взрослых. Это отличный способ отметить корпоратив, день рождения, девичник, встречу с друзьями, выходной с семьей или выпускной. Повод для творчества может быть любым!
Гарантируем отличное настроение, приятную компанию и новый навык в вашу копилку! И, конечно, каждого участника ждет подарок.