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Творческий мастер-класс по изготовлению аромасаше и подставки из гипса
Киноафиша Творческий мастер-класс по изготовлению аромасаше и подставки из гипса

Творческий мастер-класс по изготовлению аромасаше и подставки из гипса

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Творческий мастер-класс по изготовлению аромасаше и овала из гипса в студии Ogonek

Приглашаем вас и ваших близких окунуться в атмосферу творчества вместе с OGONEK. На нашем мастер-классе вы сможете узнать множество полезных вещей и провести время с пользой.

Что вас ждет на мастер-классе?

  • Как правильно выбрать аромасаше?
  • Разнообразие материалов для изготовления аромасаше и их преимущества.
  • Способы продления аромата вашего изделия.
  • Поиграем в парфюмера: смешаем ароматы и узнаем, как правильно их добавлять.
  • Все этапы заливки аромасаше: от замешивания состава до декорирования.
  • Изготовление овала из гипса, который станет отличным подсвечником или подставкой для мелочей.
  • Научимся смешивать, окрашивать и заливать гипсовые изделия.

На мастер-классе вы обретете интересный навык, который поможет вам легко создавать свечи и другие изделия для себя. В качестве бонуса мы предоставим вам промокод на скидку на стартовые наборы для домашнего свечеварения и изготовления декора из гипса.

Выбор ароматов и декора

Для вас представлено более 70 ароматов для аромасаше, а также разнообразный декор из сухоцветов, бусин, ракушек и страз. Вы сможете выбрать более 10 цветов для овала на ваш вкус.

Кому подойдет мастер-класс?

Наше мероприятие отлично подойдет как для детей, так и для взрослых. Это идеальный повод для корпоративов, дней рождения, девичников, встречи с друзьями или проведения выходного с семьей. Не упустите возможность создать что-то уникальное!

Гарантируем отличное настроение, приятную компанию и новый навык в вашу копилку! И, конечно, каждого участника ждет подарок.

«Творчество – это развлечение интеллекта», - Генри Форд.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 5 сентября
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
16:00 от 1800 ₽

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