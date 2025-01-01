Приглашаем вас и ваших близких окунуться в атмосферу творчества вместе с OGONEK. На нашем мастер-классе вы сможете узнать множество полезных вещей и провести время с пользой.
На мастер-классе вы обретете интересный навык, который поможет вам легко создавать свечи и другие изделия для себя. В качестве бонуса мы предоставим вам промокод на скидку на стартовые наборы для домашнего свечеварения и изготовления декора из гипса.
Для вас представлено более 70 ароматов для аромасаше, а также разнообразный декор из сухоцветов, бусин, ракушек и страз. Вы сможете выбрать более 10 цветов для овала на ваш вкус.
Наше мероприятие отлично подойдет как для детей, так и для взрослых. Это идеальный повод для корпоративов, дней рождения, девичников, встречи с друзьями или проведения выходного с семьей. Не упустите возможность создать что-то уникальное!
Гарантируем отличное настроение, приятную компанию и новый навык в вашу копилку! И, конечно, каждого участника ждет подарок.
«Творчество – это развлечение интеллекта», - Генри Форд.