Творческий мастер-класс по изготовлению аромасаше и овала из гипса в студии Ogonek

Приглашаем вас и ваших близких окунуться в атмосферу творчества вместе с OGONEK. На нашем мастер-классе вы сможете узнать множество полезных вещей и провести время с пользой.

Что вас ждет на мастер-классе?

Как правильно выбрать аромасаше?

Разнообразие материалов для изготовления аромасаше и их преимущества.

Способы продления аромата вашего изделия.

Поиграем в парфюмера: смешаем ароматы и узнаем, как правильно их добавлять.

Все этапы заливки аромасаше: от замешивания состава до декорирования.

Изготовление овала из гипса, который станет отличным подсвечником или подставкой для мелочей.

Научимся смешивать, окрашивать и заливать гипсовые изделия.

На мастер-классе вы обретете интересный навык, который поможет вам легко создавать свечи и другие изделия для себя. В качестве бонуса мы предоставим вам промокод на скидку на стартовые наборы для домашнего свечеварения и изготовления декора из гипса.

Выбор ароматов и декора

Для вас представлено более 70 ароматов для аромасаше, а также разнообразный декор из сухоцветов, бусин, ракушек и страз. Вы сможете выбрать более 10 цветов для овала на ваш вкус.

Кому подойдет мастер-класс?

Наше мероприятие отлично подойдет как для детей, так и для взрослых. Это идеальный повод для корпоративов, дней рождения, девичников, встречи с друзьями или проведения выходного с семьей. Не упустите возможность создать что-то уникальное!

Гарантируем отличное настроение, приятную компанию и новый навык в вашу копилку! И, конечно, каждого участника ждет подарок.

«Творчество – это развлечение интеллекта», - Генри Форд.