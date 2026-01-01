Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Творческий мастер-класс «Персонаж в коробочке»
Билеты от 700₽
Киноафиша Творческий мастер-класс «Персонаж в коробочке»

Творческий мастер-класс «Персонаж в коробочке»

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О выставке

Мастер-класс в музее Давида Боровского

В Мемориальном музее «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского» пройдет уникальный мастер-класс по созданию персонажей в миниатюрных макетах. Это замечательная возможность познакомиться с творчеством Боровского и его удивительным предметным миром.

Участники мастер-класса смогут научиться изображать ключевые детали и создавать человечков для крошечных сюрпризов-макетов. Профессиональные художники поделятся своими секретами и подходами к созданию уникальных персонажей.

Занятие открыто как для детей, так и для семейных пар. Это отличный шанс провести время вместе, развивая творческие навыки и совместно создавая удивительные миниатюры.

Продолжительность мастер-класса составляет 60 минут.

Купить билет на выставка Творческий мастер-класс «Персонаж в коробочке»

Помощь с билетами
Март
12 марта четверг
16:00
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 700 ₽
13 марта пятница
16:00
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 700 ₽
18 марта среда
17:30
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 700 ₽
21 марта суббота
13:00
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 700 ₽
23 марта понедельник
17:30
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 700 ₽

В ближайшие дни

Искусство ХХ века
0+
Живопись Классическое искусство
Искусство ХХ века
1 апреля в 13:30 Новая Третьяковка
Билеты
Комбо: квест + интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия Интерактивный
Комбо: квест + интерактивная экскурсия
21 марта в 15:00 Музей «В Тишине»
от 1530 ₽
Свидание «Максимум»: выставка + два мастер-класса
16+
Экскурсия Мастер-класс
Свидание «Максимум»: выставка + два мастер-класса
26 марта в 14:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 5840 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше