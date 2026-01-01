Мастер-класс в музее Давида Боровского

В Мемориальном музее «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского» пройдет уникальный мастер-класс по созданию персонажей в миниатюрных макетах. Это замечательная возможность познакомиться с творчеством Боровского и его удивительным предметным миром.

Участники мастер-класса смогут научиться изображать ключевые детали и создавать человечков для крошечных сюрпризов-макетов. Профессиональные художники поделятся своими секретами и подходами к созданию уникальных персонажей.

Занятие открыто как для детей, так и для семейных пар. Это отличный шанс провести время вместе, развивая творческие навыки и совместно создавая удивительные миниатюры.

Продолжительность мастер-класса составляет 60 минут.