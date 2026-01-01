Творческий мастер-класс в музее Давида Боровского

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс в Мемориальном музее «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского». Это событие станет отличным отправной точкой для маленьких и больших ценителей театрального искусства.

Создание волшебного мира

На мастер-классе участники смогут погрузиться в процесс создания сценографии. Как художник-сценограф создает целый мир в рамках небольшого прямоугольника? Ответ на этот вопрос ищут все, кто присоединится к нам.

Творим вместе

После анализа приёмов и идей Давида Боровского, участники будут создавать свои объемные открытки. Это отличный способ проявить свою креативность и научиться новому в искусстве театра.

Кому подойдёт мастер-класс

Мастер-класс подходит как для детей, так и для взрослых с детьми. Присоединяйтесь к нам для увлекательного обучения и творчества!

Продолжительность

Продолжительность мероприятия составит 60 минут, что идеально подходит для активного участия и новых впечатлений.