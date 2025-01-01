Творческий мастер-класс «Новогодний венок» в Центре культуры «Урал»

Центр культуры «Урал» приглашает всех желающих на уникальный мастер-класс «Новогодний венок», где участники смогут создать праздничный венок своими руками.

Создайте свой собственный венок

Во время мастер-класса вам предоставят возможность выбрать из десятков видов декора, что позволит каждому участнику раскрыть свою креативность. Под руководством профессионального мастера вы получите не только практические знания, но и полезные советы по созданию оригинального новогоднего украшения.

Атмосфера творчества и праздника

Мастер-класс станет отличной возможностью для тех, кто любит творчество и хочет внести свою лепту в создание новогоднего волшебства. Создание венка — это не только красиво, но и душевно, ведь вы сможете подарить свой шедевр близким или украсить свой дом.

Почему стоит прийти?

Такой опыт порадует не только любителей рукоделия, но и тех, кто хочет провести время в приятной компании, наслаждаясь атмосферой праздника и творчества. Записывайтесь и не упустите шанс создать что-то особенное к Новому году!