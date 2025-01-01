Творческий мастер-класс для детей в театральной мастерской
Приглашаем детей от 7 до 10 лет в Творческую мастерскую театрального художника Давида Боровского. Уникальная возможность познакомиться с профессией художника по костюмам станет увлекательным приключением!
Что вас ожидает?
На мастер-классе вы:
- вдохновитесь работами Давида Боровского к спектаклю «Король Лир»;
- поучаствуете в театральной викторине;
- создадите своими руками эскизы костюмов в технике коллажа.
Детали мероприятия
Продолжительность занятий составит 60 минут. Мастер-класс проведут:
- Малкина Лидия Дмитриевна – заместитель заведующего Мемориального музея «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского»;
- Зиновьева Анастасия Олеговна – методист Мемориального музея «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского».
Не упустите шанс прикоснуться к миру театра и раскрыть свои творческие способности!