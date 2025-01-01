Меню
Творческий мастер-класс «Художник по костюмам» (7-10 лет)
Билеты от 0₽
Киноафиша Творческий мастер-класс «Художник по костюмам» (7-10 лет)

Творческий мастер-класс «Художник по костюмам» (7-10 лет)

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О выставке

Творческий мастер-класс для детей в театральной мастерской

Приглашаем детей от 7 до 10 лет в Творческую мастерскую театрального художника Давида Боровского. Уникальная возможность познакомиться с профессией художника по костюмам станет увлекательным приключением!

Что вас ожидает?

На мастер-классе вы:

  • вдохновитесь работами Давида Боровского к спектаклю «Король Лир»;
  • поучаствуете в театральной викторине;
  • создадите своими руками эскизы костюмов в технике коллажа.

Детали мероприятия

Продолжительность занятий составит 60 минут. Мастер-класс проведут:

  • Малкина Лидия Дмитриевна – заместитель заведующего Мемориального музея «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского»;
  • Зиновьева Анастасия Олеговна – методист Мемориального музея «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского».

Не упустите шанс прикоснуться к миру театра и раскрыть свои творческие способности!

Декабрь
19 декабря пятница
18:00
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 700 ₽
26 декабря пятница
18:00
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
27 декабря суббота
13:00
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 700 ₽

Все выставки Москвы
