Творческий мастер-класс «Художник по костюмам» (5-7 лет)
Творческий мастер-класс «Художник по костюмам» (5-7 лет)

Творческий мастер-класс «Художник по костюмам» (5-7 лет)

6+
6+
О выставке

Творческий мастер-класс для детей в Москве

Приглашаем юных творцов (5-7 лет) на увлекательный мастер-класс в Творческой мастерской театрального художника Давида Боровского. В этом занятии ребята познакомятся с профессией художника по костюмам и узнают, как создаются образы для театральных персонажей.

Занятие и вдохновение

Участники мастер-класса вдохновятся работами Давида Боровского к спектаклю «Король Лир». Также они смогут проверить свои знания в театральной викторине. После этого ребята создадут свои собственные эскизы костюмов с помощью техники коллажа.

Продолжительность и ведущие

Продолжительность занятия составляет 60 минут. Мастер-класс проведут:

  • Малкина Лидия Дмитриевна – заместитель заведующего Мемориального музея «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского»
  • Зиновьева Анастасия Олеговна – методист Мемориального музея «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского»

Декабрь
17 декабря среда
15:00
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 700 ₽
24 декабря среда
15:00
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6

