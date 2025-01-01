Творческий мастер-класс для детей в Москве

Приглашаем юных творцов (5-7 лет) на увлекательный мастер-класс в Творческой мастерской театрального художника Давида Боровского. В этом занятии ребята познакомятся с профессией художника по костюмам и узнают, как создаются образы для театральных персонажей.

Занятие и вдохновение

Участники мастер-класса вдохновятся работами Давида Боровского к спектаклю «Король Лир». Также они смогут проверить свои знания в театральной викторине. После этого ребята создадут свои собственные эскизы костюмов с помощью техники коллажа.

Продолжительность и ведущие

Продолжительность занятия составляет 60 минут. Мастер-класс проведут: