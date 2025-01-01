Приглашаем вас и ваших близких отметить День знаний по-особенному — с пользой, радостью и в атмосфере вдохновения!
На нашем творческом мастер-классе мы вместе:
У вас будет более 10 цветов красителей и декор на выбор — каждый участник сможет воплотить свою идею!
В завершение мастер-класса вы получите полезный навык для домашнего творчества, а также промокод на покупку стартового набора.
Мастер-класс идеально подойдёт для школьников, родителей, педагогов, студентов — всех, кто хочет начать сентябрь с креативом и хорошим настроением.
Подходит для любого повода: День знаний, школьные встречи, корпоративы, выходные с семьёй, творческие каникулы и просто — отличное настроение!
В подарок — ваша собственная шкатулка и подставка, сделанные вручную, а также сюрприз от OGONEK. Всё включено: материалы и сопровождение мастера.
“Творчество — лучшее начало нового учебного года!”