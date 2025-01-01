Творческий старт сентября с OGONEK. Мастер-классы в Перми

Приглашаем вас и ваших близких отметить День знаний по-особенному — с пользой, радостью и в атмосфере вдохновения!

Что вас ждет на мастер-классе?

На нашем творческом мастер-классе мы вместе:

Создадим подставку-овал и шкатулку из гипса — стильные и функциональные предметы, которые подойдут для хранения украшений, ключей, канцелярии или просто украсят ваш интерьер.

Научимся смешивать, окрашивать и заливать гипсовые изделия своими руками.

Поговорим о том, как выбрать качественный гипс и сделать изделие долговечным.

Разберемся, какие бывают элементы декора: красители, поталь, блёстки и многое другое.

Оформим изделия в любимых цветах и узнаем, как правильно ухаживать за ними.

Креативные возможности

У вас будет более 10 цветов красителей и декор на выбор — каждый участник сможет воплотить свою идею!

Полезный навык и сюрпризы

В завершение мастер-класса вы получите полезный навык для домашнего творчества, а также промокод на покупку стартового набора.

Кому подойдет мастер-класс?

Мастер-класс идеально подойдёт для школьников, родителей, педагогов, студентов — всех, кто хочет начать сентябрь с креативом и хорошим настроением.

Отличный повод для творчества

Подходит для любого повода: День знаний, школьные встречи, корпоративы, выходные с семьёй, творческие каникулы и просто — отличное настроение!

Подарки для участников

В подарок — ваша собственная шкатулка и подставка, сделанные вручную, а также сюрприз от OGONEK. Всё включено: материалы и сопровождение мастера.

“Творчество — лучшее начало нового учебного года!”