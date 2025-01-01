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Творческий мастер-класс «Гипсовое чудо ко Дню знаний»
Киноафиша Творческий мастер-класс «Гипсовое чудо ко Дню знаний»

Творческий мастер-класс «Гипсовое чудо ко Дню знаний»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Творческий старт сентября с OGONEK. Мастер-классы в Перми

Приглашаем вас и ваших близких отметить День знаний по-особенному — с пользой, радостью и в атмосфере вдохновения!

Что вас ждет на мастер-классе?

На нашем творческом мастер-классе мы вместе:

  • Создадим подставку-овал и шкатулку из гипса — стильные и функциональные предметы, которые подойдут для хранения украшений, ключей, канцелярии или просто украсят ваш интерьер.
  • Научимся смешивать, окрашивать и заливать гипсовые изделия своими руками.
  • Поговорим о том, как выбрать качественный гипс и сделать изделие долговечным.
  • Разберемся, какие бывают элементы декора: красители, поталь, блёстки и многое другое.
  • Оформим изделия в любимых цветах и узнаем, как правильно ухаживать за ними.

Креативные возможности

У вас будет более 10 цветов красителей и декор на выбор — каждый участник сможет воплотить свою идею!

Полезный навык и сюрпризы

В завершение мастер-класса вы получите полезный навык для домашнего творчества, а также промокод на покупку стартового набора.

Кому подойдет мастер-класс?

Мастер-класс идеально подойдёт для школьников, родителей, педагогов, студентов — всех, кто хочет начать сентябрь с креативом и хорошим настроением.

Отличный повод для творчества

Подходит для любого повода: День знаний, школьные встречи, корпоративы, выходные с семьёй, творческие каникулы и просто — отличное настроение!

Подарки для участников

В подарок — ваша собственная шкатулка и подставка, сделанные вручную, а также сюрприз от OGONEK. Всё включено: материалы и сопровождение мастера.

“Творчество — лучшее начало нового учебного года!”

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 3 сентября
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
16:00 от 1600 ₽

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