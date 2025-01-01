Творческий старт учебного года: мастер-класс по созданию ароматных свечей в студии Ogonek

Приглашаем вас и ваших близких окунуться в атмосферу творчества и встретить 1 сентября по-особенному на нашем праздничном мастер-классе по созданию ароматных свечей с тайным посланием!

Почему стоит принять участие?

Это отличная возможность интересно и с пользой провести День знаний всей семьей или в компании друзей. Мастер-класс подходит для детей, школьников, студентов, родителей и педагогов — для всех, кто хочет начать осень ярко, красиво и креативно!

Что вас ждет на мастер-классе?

Как выбрать качественные свечи и материалы для их создания.

Обзор различных восков, ароматов и декоров — советы, как не потеряться в этом многообразии.

Как сделать свечу, которая долго горит и приятно пахнет.

Искусство смешивания ароматов — почувствуйте себя настоящими парфюмерами.

Полный процесс создания свечи: от установки фитиля до заливки воска.

Добавление тайного послания — добрые слова для себя, родных или учителя.

Что получит каждый участник?

Уникальную свечу, сделанную своими руками.

Промокод на скидку для покупки творческого набора домой.

Подарок и заряд хорошего настроения!

Выбор ароматов и декора

На выбор — более 70 ароматов и разнообразный декор, включая цветные и черно-белые буквы для посланий. Творчество — лучшее начало нового учебного года!

Для кого подходит мастер-класс?

Школьников и студентов.

Учителей и родителей.

Проведение классных часов, встреч одноклассников, семейного отдыха, тимбилдингов и не только!

Стоимость участия

В стоимость включено: