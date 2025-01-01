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Творческий мастер-класс «День знаний и день вдохновения»
Киноафиша Творческий мастер-класс «День знаний и день вдохновения»

Творческий мастер-класс «День знаний и день вдохновения»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Творческий старт учебного года: мастер-класс по созданию ароматных свечей в студии Ogonek

Приглашаем вас и ваших близких окунуться в атмосферу творчества и встретить 1 сентября по-особенному на нашем праздничном мастер-классе по созданию ароматных свечей с тайным посланием!

Почему стоит принять участие?

Это отличная возможность интересно и с пользой провести День знаний всей семьей или в компании друзей. Мастер-класс подходит для детей, школьников, студентов, родителей и педагогов — для всех, кто хочет начать осень ярко, красиво и креативно!

Что вас ждет на мастер-классе?

  • Как выбрать качественные свечи и материалы для их создания.
  • Обзор различных восков, ароматов и декоров — советы, как не потеряться в этом многообразии.
  • Как сделать свечу, которая долго горит и приятно пахнет.
  • Искусство смешивания ароматов — почувствуйте себя настоящими парфюмерами.
  • Полный процесс создания свечи: от установки фитиля до заливки воска.
  • Добавление тайного послания — добрые слова для себя, родных или учителя.

Что получит каждый участник?

  • Уникальную свечу, сделанную своими руками.
  • Промокод на скидку для покупки творческого набора домой.
  • Подарок и заряд хорошего настроения!

Выбор ароматов и декора

На выбор — более 70 ароматов и разнообразный декор, включая цветные и черно-белые буквы для посланий. Творчество — лучшее начало нового учебного года!

Для кого подходит мастер-класс?

  • Школьников и студентов.
  • Учителей и родителей.
  • Проведение классных часов, встреч одноклассников, семейного отдыха, тимбилдингов и не только!

Стоимость участия

В стоимость включено:

  • Все необходимые материалы.
  • Работа мастера.
  • Тёплая атмосфера и море вдохновения!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 1 сентября
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
16:00 от 1800 ₽

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