Творческий старт учебного года: мастер-класс по созданию ароматных свечей в студии Ogonek
Приглашаем вас и ваших близких окунуться в атмосферу творчества и встретить 1 сентября по-особенному на нашем праздничном мастер-классе по созданию ароматных свечей с тайным посланием!
Почему стоит принять участие?
Это отличная возможность интересно и с пользой провести День знаний всей семьей или в компании друзей. Мастер-класс подходит для детей, школьников, студентов, родителей и педагогов — для всех, кто хочет начать осень ярко, красиво и креативно!
Что вас ждет на мастер-классе?
- Как выбрать качественные свечи и материалы для их создания.
- Обзор различных восков, ароматов и декоров — советы, как не потеряться в этом многообразии.
- Как сделать свечу, которая долго горит и приятно пахнет.
- Искусство смешивания ароматов — почувствуйте себя настоящими парфюмерами.
- Полный процесс создания свечи: от установки фитиля до заливки воска.
- Добавление тайного послания — добрые слова для себя, родных или учителя.
Что получит каждый участник?
- Уникальную свечу, сделанную своими руками.
- Промокод на скидку для покупки творческого набора домой.
- Подарок и заряд хорошего настроения!
Выбор ароматов и декора
На выбор — более 70 ароматов и разнообразный декор, включая цветные и черно-белые буквы для посланий. Творчество — лучшее начало нового учебного года!
Для кого подходит мастер-класс?
- Школьников и студентов.
- Учителей и родителей.
- Проведение классных часов, встреч одноклассников, семейного отдыха, тимбилдингов и не только!
Стоимость участия
В стоимость включено:
- Все необходимые материалы.
- Работа мастера.
- Тёплая атмосфера и море вдохновения!