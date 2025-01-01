Меню
Творческий мастер-класс «Цветные истории деревянных человечков»
Творческий мастер-класс «Цветные истории деревянных человечков»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Творческий мастер-класс: "Цветные истории деревянных человечков" в Арт-пространстве «Дом Остермана»

Погрузитесь в мир ярких красок и безграничного воображения на нашем уникальном мастер-классе по разукрашиванию деревянных человечков! Здесь каждый сможет стать художником и создать своего неповторимого персонажа, который расскажет свою историю.

Что вас ждет?

  • Уютная атмосфера творчества, где царит вдохновение и дружелюбие.
  • Все необходимые материалы: качественные акриловые краски, кисти, блестки, стразы и, конечно же, наши очаровательные деревянные человечки, готовые к преображению.
  • Пошаговое руководство от опытного мастера, который поделится секретами живописи и поможет раскрыть ваш творческий потенциал.

Для кого?

Этот мастер-класс идеально подходит как для взрослых, так и для детей. Независимо от уровня подготовки, каждый найдет здесь что-то для себя — от простых форм до сложных узоров.

Зачем приходить?

  • Проведите время с семьей или друзьями, создавая что-то уникальное вместе.
  • Откройте в себе талант художника и получите заряд положительных эмоций.
  • Унесите домой не просто деревянную figurку, а кусочек своего творчества, который будет радовать глаз и поднимать настроение.

Записывайтесь на наш мастер-класс и дайте волю своему воображению! Пусть ваши деревянные человечки оживут в ярких цветах! ✨

Расписание

