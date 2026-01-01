Оповещения от Киноафиши
Творческий мастер-класс часы из эпоксидной смолы «Морская бухта»
Творческий мастер-класс часы из эпоксидной смолы «Морская бухта»

6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+

О выставке

Создайте уникальные часы на мастер-классе «Морская бухта»

Культурный центр «Урал» приглашает на мастер-класс по изготовлению часов из эпоксидной смолы. Участники смогут создать собственные прибрежные рельефы и добавить морских жителей в свои композиции. Каждый из вас унесет домой уникальный аксессуар, который станет ярким акцентом в интерьере.

Ваш личный кусочек моря

Хотите, чтобы море всегда было рядом? Приглашаем вас на мастер-класс, где с помощью камней, песка и эпоксидной смолы вы сможете создать свое личное отражение морской бухты. Это может быть теплое и ласковое море или же бурное и штормовое — все зависит от вашего настроения и фантазии!

Процесс творчества

На мастер-классе вы самостоятельно сформируете объемные прибрежные рельефы: скалы, гроты и утесы. Кроме того, сможете поселить в свои воды морских жителей: черепашек, акул, скатов, китов и дельфинов. В конце занятия вы получите не только красивое изделие, но и полезный аксессуар, который будет показывать вам время для исполнения желаний!

Безопасность прежде всего

Культурный центр «Урал» гарантирует соблюдение всех мер предосторожности при работе с эпоксидной смолой. Мы обеспечим вас респираторами, фартуками и одноразовыми перчатками. Обратите внимание, что мастер-класс не рекомендуется беременным женщинам.

Практическая информация

Готовые изделия останутся на сушку и обработку в студии. Формат работы — круг диаметром 25 см.

Выбор места в зале осуществляется по желанию участников в порядке живой очереди. Вход на мастер-класс возможен только при наличии билета формата PDF, который приходит на электронную почту при оформлении заказа. Билеты могут быть предъявлены как в печатном, так и в электронном виде.

Место проведения: ул. Студенческая, д. 3, Культурный центр «Урал», 3 этаж, кабинет 318.

Март
Апрель
28 марта суббота
19:30
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 3900 ₽
25 апреля суббота
19:30
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 3900 ₽

Фотографии

Творческий мастер-класс часы из эпоксидной смолы «Морская бухта»

