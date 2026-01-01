Спектакль Творческая встреча с заслуженным артистом РФ Яковом Алленовым

Творческая встреча с Яковом Алленовым в Красноярске

9 июня в 19:00 приглашаем вас в кинотеатр МАУ «Дом кино» на творческую встречу с заслуженным артистом РФ Яковом Алленовым — режиссёром, сценаристом и писателем, приуроченную к Пушкинскому дню.

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день — праздник, посвящённый великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. В этот день родился основоположник современного русского литературного языка, чьё творчество продолжает объединять поколения читателей и вдохновлять деятелей искусства по всему миру.

О Якове Алленове

Специальным гостем мероприятия станет Яков Олегович Алленов. Он окончил Красноярский государственный институт искусств и Высшие режиссёрские курсы в Москве. Работал в Казанском Большом драматическом театре имени В. И. Качалова, Вологодском областном драматическом театре и Нижегородском академическом театре драмы имени М. Горького. Многие годы был актёром Красноярского краевого драматического театра имени А. С. Пушкина, а также служил в Заполярном театре драмы имени В. В. Маяковского. В 2024 году добровольцем ушёл на СВО.

Программа вечера

В программе вечера — художественное чтение фрагментов из поэмы «Руслан и Людмила» и «Сказки о попе и о работнике его Балде». Гости услышат отрывки, которые ярко раскрывают характерные черты пушкинского творчества и являются примерами богатого литературного наследия Александра Сергеевича.

После литературной части участников встречи ждёт сценический мастер-класс от Якова Алленова. Гости познакомятся с основами сценической речи и выразительного чтения. Они попробуют поработать с литературным текстом и узнают, как с помощью интонации, темпа и актёрских приёмов сделать произведение более живым и эмоциональным для слушателя.