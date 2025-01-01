Меню
Творческая встреча с Аленой Яковлевой
Билеты от 3500₽
Киноафиша Творческая встреча с Аленой Яковлевой

Спектакль Творческая встреча с Аленой Яковлевой

16+
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Встречайте актрису Алёну Яковлеву в Арт-кафе Театра Вахтангова!

Уникальное событие для театральных зрителей — впервые в Арт-кафе Театра Вахтангова выступит Алёна Яковлева, знаменитая советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Она является выпускницей Щукинского театрального института им. Б.В. Щукина.

Творческий путь и достижения

Алёна Яковлева начала свою карьеру в Театре Сатиры, где служит и по сей день. За время своей работы на сцене она сыграла десятки разноплановых ролей, которые стали знаковыми для театральной публики. Актриса также активно снимается в кино и сериалах, на её счету более 100 работ в различных кинокартинах.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность увидеть талантливую актрису в живом исполнении. Это уникальное выступление станет настоящим подарком для всех любителей театра!

Алена Яковлева

13 октября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 3500 ₽

