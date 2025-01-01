Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Творческая встреча. Музыка и смыслы
Билеты от 0₽
Киноафиша Творческая встреча. Музыка и смыслы

Спектакль Творческая встреча. Музыка и смыслы

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О спектакле

Творческая встреча с Любовью Казарновской

Приглашаем вас на уникальную творческую встречу «Музыка и смыслы» с выдающейся российской оперной певицей Любовью Казарновской. Это событие станет не просто разговором о музыке, а настоящим живым общением о том, как творчество способно менять нашу жизнь, вдохновлять и наполнять её новыми красками.

Атмосфера откровенности

На встрече вас ждёт атмосфера искренности и доверия. Это прекрасная возможность не только послушать уникальные истории, которые обычно остаются «за кулисами», но и задать свои вопросы, поделиться своим взглядом на искусство и услышать личные переживания самой артистки.

Прикосновение к внутреннему миру

Любовь Казарновская — это не просто имя. Это целая эпоха в мире оперного искусства. У вас есть шанс провести вечер в компании таланта, вдохновения и настоящего человеческого разговора. Вопросы, подготовленные заранее, касающиеся творчества Любови Казарновской, приветствуются и только обогатят встречу.

Не упустите возможность погрузиться в удивительный мир музыки и смыслов. Ждем вас на этом уникальном событии!

Купить билет на спектакль Творческая встреча. Музыка и смыслы

Помощь с билетами
Январь
23 января пятница
19:00
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.

Фотографии

Творческая встреча. Музыка и смыслы Творческая встреча. Музыка и смыслы

В ближайшие дни

Вальс-Бостон
16+
Мюзикл
Вальс-Бостон
1 февраля в 19:00 КЦ «Москвич»
от 1500 ₽
Ученая семейка и Новый год
0+
Детский Детские елки Интерактивный
Ученая семейка и Новый год
17 февраля в 10:30 Центральный дом актера
от 2400 ₽
Жизель
6+
Балет
Жизель
31 мая в 19:00 Москонцерт-холл
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше