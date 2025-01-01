Творческая встреча «Диалог с режиссером»

Встреча с мастером документального кино

Кинотеатр приглашает всех ценителей документального кино на уникальную встречу с Владимиром Васильевым, одним из самых известных красноярских режиссеров в этом жанре. В своей карьере он создал более 12 фильмов и стал неоднократным призером как российских, так и международных кинофестивалей.

Творческий путь Владимира Васильева

Зрители полюбили фильмы Владимира Васильева за их правдивые сюжеты, обаятельных героев и яркое визуальное оформление. На встрече режиссер поделится подробностями своего творческого пути и особенностями работы над своими проектами.

Презентация фильма «Чувствую себя защитником»

В рамках мероприятия Владимир Васильев представит свой документальный фильм «Чувствую себя защитником». Этот фильм затрагивает важные темы, и зрители смогут погрузиться в его мир, проникнуться атмосферой и получить уникальные впечатления.

Вопросы и обсуждение

В рамках встречи участники смогут задать вопросы режиссеру и пообщаться с ним. Это отличная возможность для всех, кто интересуется тонкостями создания документального кино и хочет узнать больше о жизни и творчестве Владимира Васильева.