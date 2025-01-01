Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Творческая встреча «Диалог с режиссером»
Киноафиша Творческая встреча «Диалог с режиссером»

Творческая встреча «Диалог с режиссером»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Встреча с мастером документального кино

Кинотеатр приглашает всех ценителей документального кино на уникальную встречу с Владимиром Васильевым, одним из самых известных красноярских режиссеров в этом жанре. В своей карьере он создал более 12 фильмов и стал неоднократным призером как российских, так и международных кинофестивалей.

Творческий путь Владимира Васильева

Зрители полюбили фильмы Владимира Васильева за их правдивые сюжеты, обаятельных героев и яркое визуальное оформление. На встрече режиссер поделится подробностями своего творческого пути и особенностями работы над своими проектами.

Презентация фильма «Чувствую себя защитником»

В рамках мероприятия Владимир Васильев представит свой документальный фильм «Чувствую себя защитником». Этот фильм затрагивает важные темы, и зрители смогут погрузиться в его мир, проникнуться атмосферой и получить уникальные впечатления.

Вопросы и обсуждение

В рамках встречи участники смогут задать вопросы режиссеру и пообщаться с ним. Это отличная возможность для всех, кто интересуется тонкостями создания документального кино и хочет узнать больше о жизни и творчестве Владимира Васильева.

Купить билет на концерт Творческая встреча «Диалог с режиссером»

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
17 октября пятница
13:00
Мечта Красноярск, Мичурина, 30
от 300 ₽

В ближайшие дни

Открытый Микрофон от Стендап Сибирь
18+
Юмор
Открытый Микрофон от Стендап Сибирь
4 ноября в 20:00 Пространство Yushin Brothers
от 300 ₽
Оркестр при свечах. Muse
0+
Рок
Оркестр при свечах. Muse
24 октября в 19:00 Афонтовский
от 2300 ₽
Грязный стендап
18+
Юмор
Грязный стендап
2 ноября в 18:00 Пространство Yushin Brothers
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше